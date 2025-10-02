Uno Santa Fe | Unión | Unión

Cortes de tránsito y operativo de seguridad para Unión-Aldosivi en el 15 de Abril

El Ministerio de Seguridad de la Provincia detalló el operativo de control para el partido entre Unión y Aldosivi en Santa Fe, además de los cortes de tránsito

2 de octubre 2025 · 17:33hs
Este viernes, desde las 21.15, Unión se medirá Aldosivi en el estadio 15 de Abril, por la fecha 11 de la zona A del Clausura. Con el Tate buscando sostener la punta del torneo, se espera un marco multitudinario y por eso se dispuso un operativo de seguridad y tránsito en la zona.

El operativo comenzará, a las 18.15, mientras que el estadio abrirá sus puertas a las 19.15. Desde las 18.45, se implementarán cortes de calles, que abarcarán distintos puntos estratégicos en cercanías al estadio para ordenar la circulación y garantizar la seguridad de los hinchas.

Los principales cortes por el partido Unión-Aldosivi estarán en:

Av. López y Planes y Pasaje Maipú

Pasaje Maipú y San Lorenzo

Cándido Pujato y San Lorenzo

Bv. Pellegrini y Saavedra

San Lorenzo y Bv. Pellegrini

Av. Freyre y Obispo Gelabert

Bv. Pellegrini y Pte. Perón

Bv. Pellegrini y Av. López y Planes

Cándido Pujato y Av. Pte. Perón

Cándido Pujato y La Paz

Corte en Cochabamba y cercanías de las vías

Los cortes de tránsito para Unión-Aldosivi.

El Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Santa Fe informó que el operativo contará con personal policial y de tránsito para coordinar el ingreso de los hinchas y mantener liberadas las zonas de evacuación.

La expectativa es que el estadio vuelva a lucir lleno, en una noche clave donde el equipo de Leonardo Madelón intentará reafirmarse en lo más alto de la tabla.

