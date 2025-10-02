Cortes de tránsito y operativo de seguridad para Unión-Aldosivi en el 15 de Abril

El Ministerio de Seguridad de la Provincia detalló el operativo de control para el partido entre Unión y Aldosivi en Santa Fe, además de los cortes de tránsito

Este viernes, desde las 21.15, Unión se medirá Aldosivi en el estadio 15 de Abril, por la fecha 11 de la zona A del Clausura . Con el Tate buscando sostener la punta del torneo, se espera un marco multitudinario y por eso se dispuso un operativo de seguridad y tránsito en la zona.

El operativo comenzará, a las 18.15, mientras que el estadio abrirá sus puertas a las 19.15. Desde las 18.45, se implementarán cortes de calles, que abarcarán distintos puntos estratégicos en cercanías al estadio para ordenar la circulación y garantizar la seguridad de los hinchas.

Los principales cortes por el partido Unión-Aldosivi estarán en:

Av. López y Planes y Pasaje Maipú

Pasaje Maipú y San Lorenzo

Cándido Pujato y San Lorenzo

Bv. Pellegrini y Saavedra

San Lorenzo y Bv. Pellegrini

Av. Freyre y Obispo Gelabert

Bv. Pellegrini y Pte. Perón

Bv. Pellegrini y Av. López y Planes

Cándido Pujato y Av. Pte. Perón

Cándido Pujato y La Paz

Corte en Cochabamba y cercanías de las vías

image Los cortes de tránsito para Unión-Aldosivi.

El Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Santa Fe informó que el operativo contará con personal policial y de tránsito para coordinar el ingreso de los hinchas y mantener liberadas las zonas de evacuación.

La expectativa es que el estadio vuelva a lucir lleno, en una noche clave donde el equipo de Leonardo Madelón intentará reafirmarse en lo más alto de la tabla.