River venció a Racing en Rosario y pasó a las semifinales de la Copa Argentina

Con gol de Maximiliano Salas, River pegó de entrada en cancha de Rosario Central, venció a Racing 1-0 y está en las semifinales de la Copa Argentina

River le ganó por 1 a 0 a Racing en el Gigante de Arroyito y se metió en las semifinales de la Copa Argentina , en donde se enfrentará a Independiente Rivadavia de Mendoza. Con el único tanto de Maximiliano Salas a los cinco minutos, el equipo de Marcelo Gallardo dejó en el camino a un rival complicado.

A los cinco minutos del partido, Marcos Acuña metió un largo pelotazo por la izquierda para la carrera de Facundo Colidio, quien ni bien pisó el área de Racing, lo vio solo a Maximiliano Salas y lo asistió para que cruzara el remate que decretó el 1 a 0 de River.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1973859006264586559&partner=&hide_thread=false ¡RIVER ABRIÓ EL MARCADOR!



A los 5', Maxi Salas marcó el 1-0 ante Racing. #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/47sqPCurN2 — TyC Sports (@TyCSports) October 2, 2025

Para el resto del primer tiempo, River mantuvo un dominio constante, con avances constantes en el campo de Racing que inquietaron a la defensa y a Facundo Cambeses, quien le tapó otro remate a Salas que pudo haber sido el 2 a 0.

No obstante, Racing se animó con pelotazos largos y tuvo dos ocasiones claras: un remate de Adrián Martínez que pasó cerca del primer palo y un cabezazo de Santiago Solari que contuvo el arquero Franco Armani tras el centro de Gabriel Rojas.

Racing invirtió los roles en el inicio del complemento, con más presencia en el campo de River y más aproximación al arco de Armani, pero sin ser fino en los metros finales para concretar el empate.

Cerca de los 15 minutos del segundo tiempo, la gente de Racing comenzó a encender bengalas de humo y a cantar en apoyo al equipo, pero la cantidad de humo anuló la visibilidad en el Gigante de Arroyito, por lo que el árbitro Javier Delbarba detuvo el encuentro por 10 minutos.

Ya con tiempo adicionado, los 14 minutos que agregaron, "Maravilla" Martínez le metió un manotazo a Lucas Martínez Quarta y vio la segunda amarilla, por lo que se fue expulsado en el mejor momento de la Academia.

Formaciones de River y Racing

Racing: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Franco Pardo, Nazareno Colombo, Gabriel Rojas; Santiago Sosa, Bruno Zuculini, Agustín Almendra; Santiago Solari o Adrián Martínez, Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Portillo, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero; Facundo Colidio y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Goles en el primer tiempo: 5m Maximiliano Salas (RIV).

Expulsados en el segundo tiempo: 46m Adrián Martínez (RAC).

Cambios en el segundo tiempo: en el inicio, Ignacio Fernández por Quintero (RIV); 17m Gastón Martirena por Mura (RAC); 28m Adrián Fernández por Almendra (RAC); 34m Dúvan Vergara por Conechny (RAC); Matías Galarza Fonda por Galoppo (RIV); 41m Miguel Borja por Colidio (RIV); Adrián Balboa por Zuculini (RAC); Marcos Rojo por G. Rojas (RAC); 103m Santiago Lencina por Salas (RIV).

Estadio: Gigante de Arroyito.

Árbitro: Hernán Mastrángelo.