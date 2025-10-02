Braian Guille volvió a Olimpo, tras sus pasos por Colón y Riestra

Después de su experiencia en Colón y Riestra, Braian Guille decidió regresar a Bahía Blanca para sumarse a Olimpo por motivos personales

Después de su experiencia en Colón y Riestra, Braian Guille decidió regresar a Bahía Blanca para sumarse a Olimpo , en el que supo destacarse en temporadas pasadas y donde dejó un grato recuerdo entre los hinchas.

El delantero, de 28 años, tomó la determinación de volver por motivos personales y ya trabaja bajo las órdenes del cuerpo técnico aurinegro, con la ilusión de ser parte de la actual campaña en el Federal A.

Tras jugar en Colón y Riestra, Guille volvió a Olimpo

Por ahora, su nombre no figura en la lista oficial del certamen, ya que la única vía para incorporarlo es que ocupe el lugar de un jugador que sufra una lesión con recuperación superior a 120 días. De todos modos, Guille sí puede ver acción en la Liga del Sur, donde Olimpo también compite.

El lunes, se lo vio en el Roberto Carminatti, donde presenció desde las tribunas la victoria 3-2 frente a Huracán en el torneo local. Su sola presencia despertó entusiasmo en los simpatizantes, que aún guardan el recuerdo de sus actuaciones anteriores con la camiseta aurinegra.

El retorno de Guille, más allá de las condiciones reglamentarias, significa una noticia alentadora para el mundo Olimpo, que espera volver a disfrutar de un futbolista que supo ser figura en ataque y que ahora busca escribir una nueva página en Bahía Blanca.