Uno Santa Fe | Ovación | Olimpo

Braian Guille volvió a Olimpo, tras sus pasos por Colón y Riestra

Después de su experiencia en Colón y Riestra, Braian Guille decidió regresar a Bahía Blanca para sumarse a Olimpo por motivos personales

Ovación

Por Ovación

2 de octubre 2025 · 19:04hs
Braian Guille volvió a Olimpo, tras sus pasos por Colón y Riestra

Después de su experiencia en Colón y Riestra, Braian Guille decidió regresar a Bahía Blanca para sumarse a Olimpo, en el que supo destacarse en temporadas pasadas y donde dejó un grato recuerdo entre los hinchas.

El delantero, de 28 años, tomó la determinación de volver por motivos personales y ya trabaja bajo las órdenes del cuerpo técnico aurinegro, con la ilusión de ser parte de la actual campaña en el Federal A.

• LEER MÁS: De Paoli ventiló un tema de vestuario en Colón: "Me pasó algo tremendo con un jugador"

Tras jugar en Colón y Riestra, Guille volvió a Olimpo

Por ahora, su nombre no figura en la lista oficial del certamen, ya que la única vía para incorporarlo es que ocupe el lugar de un jugador que sufra una lesión con recuperación superior a 120 días. De todos modos, Guille sí puede ver acción en la Liga del Sur, donde Olimpo también compite.

El lunes, se lo vio en el Roberto Carminatti, donde presenció desde las tribunas la victoria 3-2 frente a Huracán en el torneo local. Su sola presencia despertó entusiasmo en los simpatizantes, que aún guardan el recuerdo de sus actuaciones anteriores con la camiseta aurinegra.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Olimpo_Oficial/status/1973417648152265124&partner=&hide_thread=false

El retorno de Guille, más allá de las condiciones reglamentarias, significa una noticia alentadora para el mundo Olimpo, que espera volver a disfrutar de un futbolista que supo ser figura en ataque y que ahora busca escribir una nueva página en Bahía Blanca.

Olimpo Braian Guille Colón
Noticias relacionadas
gimnasia (lp) explico por que su presidente fue visto en el hipodromo tras ser inhibido

Gimnasia (LP) explicó por qué su presidente fue visto en el Hipódromo tras ser inhibido

sin chances en argentina: ¿agustin rossi analiza jugar para otra seleccion?

Sin chances en Argentina: ¿Agustín Rossi analiza jugar para otra Selección?

el programa raices asb llega a san carlos para su octava edicion

El programa Raíces ASB llega a San Carlos para su octava edición

gano alma en el oficial prefederal y cust b dio la nota en a2

Ganó Alma en el Oficial Prefederal y CUST B dio la nota en A2

Lo último

Braian Guille volvió a Olimpo, tras sus pasos por Colón y Riestra

Braian Guille volvió a Olimpo, tras sus pasos por Colón y Riestra

De Paoli ventiló un tema de vestuario en Colón: Me pasó algo tremendo con un jugador

De Paoli ventiló un tema de vestuario en Colón: "Me pasó algo tremendo con un jugador"

El Senado le da un nuevo revés a Milei: fueron rechazados los vetos al financiamiento del Garrahan y las universidades

El Senado le da un nuevo revés a Milei: fueron rechazados los vetos al financiamiento del Garrahan y las universidades

Último Momento
Braian Guille volvió a Olimpo, tras sus pasos por Colón y Riestra

Braian Guille volvió a Olimpo, tras sus pasos por Colón y Riestra

De Paoli ventiló un tema de vestuario en Colón: Me pasó algo tremendo con un jugador

De Paoli ventiló un tema de vestuario en Colón: "Me pasó algo tremendo con un jugador"

El Senado le da un nuevo revés a Milei: fueron rechazados los vetos al financiamiento del Garrahan y las universidades

El Senado le da un nuevo revés a Milei: fueron rechazados los vetos al financiamiento del Garrahan y las universidades

Huracán, al borde del colapso tras ser inhibido por FIFA ante las deudas

Huracán, al borde del colapso tras ser inhibido por FIFA ante las deudas

Le robaron la camioneta mientras descargaba mercadería en Av. Galicia y la encontró a dos kilómetros

Le robaron la camioneta mientras descargaba mercadería en Av. Galicia y la encontró a dos kilómetros

Ovación
Cortes de tránsito y operativo de seguridad para Unión-Aldosivi en el 15 de Abril

Cortes de tránsito y operativo de seguridad para Unión-Aldosivi en el 15 de Abril

La campaña electoral en Colón suma encuentros y aún expone diferencias entre los candidatos

La campaña electoral en Colón suma encuentros y aún expone diferencias entre los candidatos

Alianza Lima preguntó por Balboa y captó la atención de Unión

Alianza Lima preguntó por Balboa y captó la atención de Unión

Colón tendría un principio de acuerdo con Espínola y así evitaría la inhibición

Colón tendría un principio de acuerdo con Espínola y así evitaría la inhibición

La gran chance que tiene Unión de consolidar su liderazgo en la Zona A

La gran chance que tiene Unión de consolidar su liderazgo en la Zona A

Policiales
Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Detuvieron a Patito en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Detuvieron a "Patito" en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Gira nacional: Marcela Morelo llega a Concordia, Paraná y Santa Fe

Gira nacional: Marcela Morelo llega a Concordia, Paraná y Santa Fe

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario