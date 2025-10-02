Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón tendría un principio de acuerdo con Espínola y así evitaría la inhibición

La dirigencia de Colón viene negociando con Alberto Espínola y su representante. En las últimas horas se habría llegado a un acuerdo verbal

2 de octubre 2025 · 09:50hs
Colón estaría cerca de llegar a un acuerdo con Alberto Espínola.

Colón estaría cerca de llegar a un acuerdo con Alberto Espínola.

La predisposición que tienen Alberto Espínola y su representante es una buena noticia para Colón. Y es por eso que se menciona que existiría un principio de acuerdo entre ambas partes.

Colón y un principio de acuerdo con Espínola

Se sabe que Colón debe pagarle a Espínola para evitar una inhibición por parte de FIFA, ya que el fallo del TAS quedó firme y el Sabalero tiene que pagarle al jugador 345.000 dólares y $12.859.500, ambos montos con un interés anual del 5%.

La intención de los dirigentes rojinegros y así se lo hizo saber al representante del defensor, ofreciendo un plan de pago en cuotas, para transferirle el dinero a la cuenta del jugador.

LEER MÁS: "El año que viene voy a hacerme un lugar en Colón y competiré con el que venga"

Ese plan de pago habría sido aceptado por el jugador, pero lo que estaba en discusión era el tema de los intereses y en eso aún debían seguir negociando.

De todos modos, se avanzó y por ello en los próximos días podría llegarse a un acuerdo definitivo y así Colón evitar la inhibición.

Colón Espínola inhibición
Colón: cónclave entre frentes políticos abre el juego de cara a las elecciones

Miguel Del Sel: "La competencia entre Unión y Colón hace crecer a la ciudad"

Contrarreloj: Colón negocia el pago de la deuda con Alberto Espínola

Colón cierra el año con Nelson Sosa como árbitro ante CADU

