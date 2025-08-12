Huracán pisa Manizales para enfrentar a Once Caldas

Huracán visitará, a partir de las 19, a Once Caldas en Manizales, por el cotejo de ida por los octavos de final de la Copa Sudamericana

Huracán visita a Once Caldas este martes por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025, en busca de lograr un buen resultado para poder definir la llave ante su gente y volver a encontrar la solidez que supo tener en la primera parte del año.

El encuentro se desarrollará en el Estadio Palogrande de Manizales desde las 19 horas, con arbitraje del brasileño Ramón Abatti y televisación de D Sports.

Once Caldas está padeciendo la competencia local. Si bien tuvo un buen rendimeinto en el Apertura de la Liga colombiana no ganó ninguno de los partidos disputados en el Apertura-Cuadrangular y todavía no pudo sumar de a tres en 5 jornadas del Clausura.

Pudo acceder a los octavos de final de la Copa Sudamericana tras quedar segundo en el Grupo F, detrás de Fluminense, y habiendo derrotado a San Antonio Bulo Bulo por un marcador acumulado de 7-0 en los playoffs.

Huracán tiene un rendimiento irregular tras haber perdió la final del Apertura ante Platense. En cuatro jornadas disputadas en el Clausura perdió con Belgrano y Estudiantes, derrotó a Boca y a Tigre, y quedó eliminado ante Lanús en Copa Argentina.

El "Globo" se quedó con el Grupo C de la Copa Sudamericana y fue uno de los invictos de la primera fase.

Probables formaciones

Once Caldas:James Aguirre; Kevin Tamayo, Jerson Malagón, Kevin Cuesta, Juan Cuesta; Luis Felipe Gómez, Robert Mejía, Mateo García, Luis Sánchez; Déiner Quiñones, Jefry Zapata. DT: Hernán Darío Herrera.

Huracán:Hernan Galíndez; Leandro Lescano, Nehuen Mario Paz, Fabio Pereyra, Hernán De La Fuente, Lucas Carrizo; Emmanuel Ojeda, Agustín Urzi, Leonardo Gil, Juan Bisanz; Luciano Giménez. DT: Frank Darío Kudelka.

Hora de inicio: 19.00.

Árbitro: Ramón Abatti (BRA).

VAR: Daniel Nobre (BRA).

Estadio: Palogrande, Manizales.

Televisa: D Sports.