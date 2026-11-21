La propuesta impulsada por los ministerios de Salud, Educación y Cultura de Santa Fe se desarrolló en la Escuela Manuel Belgrano de El Trébol con actividades para fomentar la inmunización

La iniciativa Vax Team desembarcó en El Trébol, en el departamento San Martín , con una jornada de concientización sobre vacunación destinada a niños y adolescentes del departamento San Martín. La actividad se llevó a cabo en la Escuela Belgrano y fue posible gracias a las gestiones y la articulación del senador provincial Esteban Motta.

Se trata de una propuesta impulsada por los ministerios de Salud, Educación y Cultura de la provincia que busca acercar a las nuevas generaciones a la importancia de la vacunación mediante herramientas lúdicas y educativas.

Durante la jornada, los participantes pudieron revisar sus carnets de vacunación, completar dosis pendientes y recibir un álbum con figuritas coleccionables. La actividad también incluyó una obra de teatro pensada especialmente para transmitir, de manera entretenida y accesible, conceptos vinculados con la prevención y el cuidado de la salud.

Fomentar la vacunación

Motta destacó la importancia de acercar este tipo de iniciativas a las localidades del departamento para fortalecer la conciencia sobre la vacunación desde edades tempranas y facilitar el acceso a los esquemas de inmunización.

Por su parte, la intendenta de El Trébol, Natalia Sánchez, valoró la metodología de la propuesta y señaló que "es linda esta manera de educar, de una manera amigable y con los niños".

En la misma línea, Valeria Farizza, representante de la Subregión de Salud, remarcó la relevancia de la herramienta impulsada por la provincia. "Es importante que los niños se interesen. Es fundamental que la vacuna esté en su vocabulario", expresó, al tiempo que agradeció el acompañamiento de las instituciones educativas que participaron de la jornada.