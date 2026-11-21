Fue en el marco del Día Nacional por la Memoria de los 44 Héroes y Heroína del ARA San Juan y de la Reafirmación y Defensa de los Derechos Soberanos del Mar Argentino

El municipio de Villa Constitución llevó adelante este lunes 16 de noviembre un acto homenaje a los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan , en el marco de la conmemoración nacional que cada 15 de noviembre recuerda a quienes perdieron la vida tras el hundimiento de la embarcación en 2017.

La ceremonia, organizada junto a la Escuela Primaria N.º 1.252 "Prefectura Naval Argentina", reunió a autoridades municipales, directivos, docentes y estudiantes, quienes participaron de este espacio de memoria y reconocimiento a quienes dieron su vida en servicio a la Patria.

La fecha fue establecida mediante la Ley Nacional N.º 27.758, que instituyó el 15 de noviembre como el Día Nacional por la Memoria de los 44 Héroes y Heroína del submarino ARA San Juan y la reafirmación y defensa de los derechos soberanos del Mar Argentino.

El ARA San Juan

El submarino perdió contacto con la Armada Argentina el 15 de noviembre de 2017, mientras realizaba tareas de patrullaje en el Atlántico Sur. A bordo se encontraban 44 tripulantes, entre ellos Eliana Krawczyk, la primera mujer oficial submarinista de Argentina. Los restos de la embarcación fueron encontrados un año después, a más de 900 metros de profundidad.

Durante el acto se recordó con profundo respeto y gratitud a cada uno de los tripulantes, destacando su compromiso, valentía y entrega en cumplimiento de sus funciones. También se reconoció a sus familias, que continúan manteniendo vivo el legado de quienes forman parte de la historia argentina.

Homenaje y compromiso

Desde el municipio de Villa Constitución se reafirmó el compromiso con la memoria de los 44 héroes y heroína, y con la defensa de los valores que representan: el compromiso, la responsabilidad, el amor por la Patria y la soberanía nacional.

Mantener viva su historia es un deber colectivo. Recordarlos significa también transmitir a las nuevas generaciones la importancia de la memoria, el reconocimiento a quienes sirven a la Nación y la defensa de nuestros derechos soberanos sobre el Mar Argentino.