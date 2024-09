Ian Reutemann fue el primer ganador de la Copa en el Car Show

Reutemman se convirtió en el gran ganador del fin de semana; escoltado en la final por el Falcon del entrerriano Juan Pablo Main y el Torino del cordobés Mario Massonnat completando un podio con tres de las cuatro marcas representadas en la categoría. Perino fue penalizado por falsa largada y reposicionado en el cuarto lugar, luego de arribar 2do. en pista. Completaron los diez mejores: Roberto Main; Marcelo Belich; Mauricio Chiaverano (tambien recargado por maniobra peligrosa); Fabio Canciani; Mario Belich y Jose Schnidrig.

image.png El piloto oriundo de Humboldt corrió con el acelerador trabado desde la mitad de carrera en adelante.

Brian Perino encabeza las posiciones en la Copa Nuevo Car Show con 40 puntos, seguido por Ian Reutemann que cosechó 37 unidades. La próxima fecha de la categoría será el 11, 12 y 13 de octubre en el autódromo Oscar Cabalén de la Provincia de Córdoba.

Pablo Gieco se impuso en los 600TS

El piloto de «La Cebra» ganó solamente por 036 milésimas de segundo en un final apasionante en Rafaela, para los Fiat 600 TS. El final de la carrera nos regaló un mano a mano apasionante entre Pablo Gieco y Federico Saba que se definió sobre la misma línea de sentencia.Victoria de Pablo Gieco que se instala como líder de la Copa, Saba fue segundo; tercero Alovatti; cuarto Melidoro; quinto Pacciaroni y luego Balestro; Aimar; Bovo; Del Pino y Fregona completaron los diez mejores de una final que tuvo 17 participantes.

image.png El piloto de Frontera, Pablo Gieco, ganó un carrerón en los Fiat 600 TS.

En el trazado de 3.050 metros de cuerda del autódromo Ciudad de Rafaela, se disputaron las finales de las otras tres divisionales: en la clase 1, Carlos Longhi con un Fiat Uno fue el ganador, con un tiempo de 19.54.594, para completar los 14 giros, y fue escoltado por Gastón Beltramino y Hernán Ochetti.

En la clase 2, el primer lugar quedó para Gastón Giordano con un Fiat Way con un registro de 18.52.157, completando el podio Tomás Bergallo con Way y Felipe Granata con otro Way. En la clase 3, Diego Schibli con Clio ocupó la primera ubicación con un tiempo de 18.39.948, escoltado por Tomás Dalmazzo y Nahuel Della Santina con Clio.