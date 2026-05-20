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Campaña solidaria: el pedido de Joaquín, el joven santafesino que necesita $50 millones para volver a caminar

Tiene 19 años y hace un año sufrió una fractura de columna que le quitó la movilidad. Para intentar revertir su cuadro, debe realizar un tratamiento con células madre en Córdoba.

20 de mayo 2026 · 14:37hs
Campaña solidaria: el pedido de Joaquín

Campaña solidaria: el pedido de Joaquín, el joven santafesino que necesita $50 millones para volver a caminar

El santafesino Joaquín Martínez, de 19 años, conmovió a las redes sociales con una apelación directa a la solidaridad de la comunidad. Mediante un video, el joven relató la dura realidad que atraviesa desde hace un año y lanzó una campaña masiva de recaudación con un objetivo claro: juntar 50 millones de pesos para acceder a un tratamiento médico que le devuelva la esperanza de recuperar la movilidad de sus piernas.

“Si 50 mil personas donan mil pesos, tal vez podría volver a caminar”, sintetizó Joaquín, buscando concientizar sobre cómo un pequeño aporte colectivo puede transformar su vida de manera radical.

LEER MÁS: "Todos por Mariano": el desesperado pedido de la familia de un joven santafesino que necesita USD 35.000 para pagar un tratamiento

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Un año de lucha tras un grave accidente

La vida de Joaquín cambió drásticamente durante un viaje a la provincia de Santiago del Estero, donde sufrió un accidente que le ocasionó una fractura en la columna vertebral. La severidad de la lesión provocó la pérdida inmediata de la sensibilidad y la movilidad en una parte importante de su cuerpo.

Tras el episodio, debió afrontar un complejo traslado sanitario de 500 kilómetros de regreso a la ciudad de Santa Fe. En la capital provincial, el joven permaneció internado entre seis y siete meses en un sanatorio privado, iniciando un desgastante proceso de estabilización y estimulación.

A pesar de los pronósticos adversos, el joven santafesino mantuvo una postura de resiliencia admirable: “Parar de rehabilitar o entrenar nunca fue una opción”, enfatizó, reflejando la disciplina diaria con la que encara su rutina de ejercicios adaptados.

La esperanza de las células madre en Córdoba

Tras una intensa búsqueda de alternativas médicas junto a su familia, apareció una ventana de oportunidad: un tratamiento de medicina regenerativa basado en la aplicación de células madre, diseñado para intentar reparar tejidos dañados, recuperar funciones neuronales perdidas y elevar sustancialmente su calidad de vida.

Sin embargo, el factor geográfico y, sobre todo, el económico se erigen como los principales obstáculos:

El lugar: las sesiones deben llevarse a cabo en el Instituto IMEV, un centro especializado ubicado en la localidad de Río Cuarto, Córdoba, a unos 400 kilómetros de Santa Fe.

El costo: el valor total del tratamiento asciende a los $50.000.000, una cifra imposible de costear para la economía familiar sin auxilio externo.

Ante la urgencia de los plazos médicos, Joaquín apeló a la empatía de los santafesinos y de usuarios de todo el país, remarcando que el apoyo digital es tan valioso como el monetario.

“No importa si es mucho, compartiendo o comentando. Todo ayuda”, expresó el joven. La campaña ya comenzó a viralizarse en distintas plataformas, donde se difunden las vías de contacto y cuentas bancarias oficiales para quienes puedan aportar su granito de arena y acompañarlo en su sueño de ponerse nuevamente de pie.

Cómo ayudar a Joaquín Martínez

Quiénes deseen colaborar con Joaquín pueden hacerlo a través del alias: UNA.GRAN.OPORTUNIDAD

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