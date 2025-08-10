Uno Santa Fe | Ovación | Colapinto

Incertidumbre: sin Colapinto, se presentaron los pilotos de la F1 para 2026

La ausencia de Franco Colapinto en Alpine en un reciente posteo de la F1 no pasó desapercibida y los fanáticos salieron a bancarlo

10 de agosto 2025 · 12:22hs
Después de unas semanas caóticas en Hungría y malos resultados sostenidos, el futuro de Franco Colapinto en Alpine parece por momentos ser nuevamente una incógnita. El argentino, que inicialmente saltó a reemplazar a Jack Doohan por cinco carreras, finalizaría el 2025, pero no se sabe qué ocurrirá en 2026.

En este contexto de incertidumbre, hay una publicación de la Fórmula 1 (F1) que no ha pasado desapercibida en la red social X, ya que muestra la alineación de pilotos sin el rostro de Colapinto en la escudería francesa.

El posteo de la Fórmula 1 en el que no figura Colapinto

La cuenta oficial de la Fórmula 1 en la red social X, antes Twitter, publicó un posteo en el que alinea a los pilotos de cada escudería de cara al 2026, pese a que la actual temporada todavía no termina.

En Alpine, únicamente figura la cara de Pierre Gasly, el compañero de Colapinto, y la ausencia del nacido en Pilar no ha pasado para nada desapercibida.

"Así luce la alineación de pilotos de 2026 en esta etapa de la temporada", reza el posteo de la cuenta oficial de la Fórmula 1. Rápidamente, varias cuentas salieron a bancar al argentino.

Una de estas fue la del team Alpine en Argentina, que aseguró que todos "llorarán mucho" cuando se confirme la presencia de Colapinto en el equipo.

Siguiendo con las especulaciones, otros se la jugaron y aseguraron que Colapinto tendría otra escudería, ya que en su momento se habló del traspaso a Cadillac.

El posteo de la Fórmula 1 fue para muchos fanáticos tendencioso e innecesario, teniendo en cuenta que, como se dijo, hay mucho que definir en la temporada 2025.

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en F1

Después de una jornada para el olvido en Hungría, Franco Colapinto volverá a tener acción en Países Bajos, más precisamente a finales de agosto. La fecha comprendida es entre el 29 y el 31, y los horarios serán los siguientes:

Viernes 29 de agosto

Prácticas Libres 1: 7.30 a 8.30

Prácticas Libres 2: 11.00 a 12.00

Sábado 30 de agosto

Prácticas Libres 3: 6.30 a 7.30

Clasificación: 11.00 a 12.00

Domingo 31 de agosto

Carrera: 10.00

