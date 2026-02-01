Independiente dominó pero volvió a empatar ante Vélez en el Apertura 2026

El Rojo fue superior en Avellaneda, igualó 1-1 con Vélez, generó varias situaciones claras y continúa sin triunfos en la Zona B del Torneo Apertura 2026.

Independiente dejó pasar otra oportunidad en el Torneo Apertura 2026 . En el Libertadores de América , empató 1-1 frente a Vélez , en un partido donde asumió el protagonismo, tuvo el control del juego y acumuló chances, pero volvió a exhibir una marcada falta de eficacia en los metros finales.

El encuentro se disputó en un clima cargado, con reproches desde las tribunas hacia la dirigencia y el equipo. Vélez golpeó primero a los 31 minutos del primer tiempo, cuando Jano Gordon capitalizó un tiro de esquina y puso en ventaja al Fortín, sorprendiendo al local.

Los goles de Independiente y Vélez en el Apertura 2026

La reacción de Independiente fue inmediata. Tras un desborde de Leonardo Godoy, el centro de Santiago Montiel terminó en un desvío involuntario de Gordon, que marcó en contra y decretó el empate 1-1, resultado con el que se fueron al descanso.

En el complemento, Vélez salió con mayor intensidad y generó peligro, pero se topó con un seguro Rodrigo Rey, clave para sostener la igualdad. Con el correr de los minutos, el Rojo retomó el dominio territorial, aunque sin precisión para desnivelar.

El equipo de Gustavo Quinteros volvió a mostrar señales positivas desde el juego, pero la ineficacia ofensiva y algunas dudas defensivas siguen siendo un problema. Con este empate, Independiente aún no ganó en el certamen y deberá ajustar detalles si pretende pelear en la Zona B del Apertura 2026.