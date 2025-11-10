Godoy Cruz respira: la AFA rechazó el pedido de Aldosivi para quitarle puntos

El Tribunal de Disciplina de la AFA desestimó el pedido presentado por Aldosivi para que se le retiren puntos a Godoy Cruz

El Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino ( AFA ) desestimó el pedido presentado por Aldosivi para que le quiten puntos a Godoy Cruz . El reclamo del Tiburón se había originado a fines de octubre, cuando presentó una solicitud para que se revise la sanción que había sido revertida al Tomba.

El pedido estaba vinculado a los incidentes ocurridos en dos encuentros de Godoy Cruz —ante San Lorenzo en 2024 y Talleres en 2025— que derivaron en una quita total de seis puntos. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones le devolvió esas unidades al Tomba.

La AFA rechazó el pedido de Aldosivi contra Godoy Cruz

El organismo consideró improcedente la presentación del club marplatense y dispuso el archivo de la causa, dando por cerrado el reclamo que mantenía en vilo a parte de la tabla de posiciones.

El contexto del reclamo también estuvo atravesado por las declaraciones del gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, quien había criticado duramente a la AFA durante la campaña electoral, señalando que “la AFA es lo más representativo de la Argentina chanta”.

Por la última fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional, Aldosivi recibirá a San Martín de San Juan, quien ocupa momentaneamente el puesto de descenso por los promedios, y Godoy Cruz recibirá a Deportivo Riestra, con la intención de salvarse de perder la categoría por los pocos puntos que posee en la Tabla Anual.