Uno Santa Fe | Ovación | AFA

Godoy Cruz respira: la AFA rechazó el pedido de Aldosivi para quitarle puntos

El Tribunal de Disciplina de la AFA desestimó el pedido presentado por Aldosivi para que se le retiren puntos a Godoy Cruz

10 de noviembre 2025 · 18:24hs
Godoy Cruz respira: la AFA rechazó el pedido de Aldosivi para quitarle puntos

El Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) desestimó el pedido presentado por Aldosivi para que le quiten puntos a Godoy Cruz. El reclamo del Tiburón se había originado a fines de octubre, cuando presentó una solicitud para que se revise la sanción que había sido revertida al Tomba.

• LEER MÁS: Aldosivi, San Martín (SJ) y Godoy Cruz definirán los dos descensos

El pedido estaba vinculado a los incidentes ocurridos en dos encuentros de Godoy Cruz —ante San Lorenzo en 2024 y Talleres en 2025— que derivaron en una quita total de seis puntos. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones le devolvió esas unidades al Tomba.

La AFA rechazó el pedido de Aldosivi contra Godoy Cruz

El organismo consideró improcedente la presentación del club marplatense y dispuso el archivo de la causa, dando por cerrado el reclamo que mantenía en vilo a parte de la tabla de posiciones.

El contexto del reclamo también estuvo atravesado por las declaraciones del gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, quien había criticado duramente a la AFA durante la campaña electoral, señalando que “la AFA es lo más representativo de la Argentina chanta”.

Por la última fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional, Aldosivi recibirá a San Martín de San Juan, quien ocupa momentaneamente el puesto de descenso por los promedios, y Godoy Cruz recibirá a Deportivo Riestra, con la intención de salvarse de perder la categoría por los pocos puntos que posee en la Tabla Anual.

AFA Godoy Cruz Aldosivi
Noticias relacionadas
se confirmaron los arbitros para las semifinales del reducido de la primera nacional

Se confirmaron los árbitros para las semifinales del Reducido de la Primera Nacional

juegos suramericanos: provincia y afa firmaron un convenio para difundir la competencia

Juegos Suramericanos: Provincia y AFA firmaron un convenio para difundir la competencia

¿colon seguira participando en las inferiores de afa en 2026?

¿Colón seguirá participando en las inferiores de AFA en 2026?

el enigmatico posteo de claudio tapia en redes: por suerte, no le dio

El enigmático posteo de Claudio Tapia en redes: "Por suerte, no le dio"

Lo último

En los últimos dos fines de semana se retuvieron más de 230 vehículos en infracción en la ciudad

En los últimos dos fines de semana se retuvieron más de 230 vehículos en infracción en la ciudad

Todo listo en Colón: estas son las cinco listas que competirán en las elecciones

Todo listo en Colón: estas son las cinco listas que competirán en las elecciones

Orgullo en Colón: nueva citación para Cuffia e Ibarra a la Selección Sub 20 del Ascenso

Orgullo en Colón: nueva citación para Cuffia e Ibarra a la Selección Sub 20 del Ascenso

Último Momento
En los últimos dos fines de semana se retuvieron más de 230 vehículos en infracción en la ciudad

En los últimos dos fines de semana se retuvieron más de 230 vehículos en infracción en la ciudad

Todo listo en Colón: estas son las cinco listas que competirán en las elecciones

Todo listo en Colón: estas son las cinco listas que competirán en las elecciones

Orgullo en Colón: nueva citación para Cuffia e Ibarra a la Selección Sub 20 del Ascenso

Orgullo en Colón: nueva citación para Cuffia e Ibarra a la Selección Sub 20 del Ascenso

Proponen modificar el diseño del billete de $2.000 para evitar confusiones con el de $10.000

Proponen modificar el diseño del billete de $2.000 para evitar confusiones con el de $10.000

Godoy Cruz respira: la AFA rechazó el pedido de Aldosivi para quitarle puntos

Godoy Cruz respira: la AFA rechazó el pedido de Aldosivi para quitarle puntos

Ovación
La reacción de los hinchas de Unión por el empate ante Barracas en Santa Fe

La reacción de los hinchas de Unión por el empate ante Barracas en Santa Fe

Medrán, sin cassette: Fue todo cuesta arriba, pero Colón tiene con qué volver a ser protagonista

Medrán, sin cassette: "Fue todo cuesta arriba, pero Colón tiene con qué volver a ser protagonista"

Al Unión de Madelón, ¿le conviene arrancar como local o visitante los playoffs?

Al Unión de Madelón, ¿le conviene arrancar como local o visitante los playoffs?

Orgullo en Colón: nueva citación para Cuffia e Ibarra a la Selección Sub 20 del Ascenso

Orgullo en Colón: nueva citación para Cuffia e Ibarra a la Selección Sub 20 del Ascenso

Unión celebró su clasificación a los playoffs con un emotivo video: A octavos, esto sigue

Unión celebró su clasificación a los playoffs con un emotivo video: "A octavos, esto sigue"

Policiales
Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Asesinato en Recreo: un hombre fue ejecutado de un balazo en la cabeza y hay dos detenidos

Asesinato en Recreo: un hombre fue ejecutado de un balazo en la cabeza y hay dos detenidos

Buscaban una moto robada y terminaron encontrando cocaína lista para la venta

Buscaban una moto robada y terminaron encontrando cocaína lista para la venta

Escenario
Últimas entradas: Luciano Pereyra llega a Santa Fe con su tour Te sigo amando

Últimas entradas: Luciano Pereyra llega a Santa Fe con su tour "Te sigo amando"

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"

Luciano Pereyra llega a Santa Fe con su tour Te sigo amando

Luciano Pereyra llega a Santa Fe con su tour "Te sigo amando"