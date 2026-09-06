Independiente levantó cabeza con un gran triunfo ante Central Córdoba

Independiente fue superior, aunque sufrió de más para vencer este domingo por 1-0 a Central Córdoba de Santiago del Estero en un partido correspondiente a la octava fecha del Torneo Clausura , disputado en el estadio Alfredo Terrera.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas , el único gol del encuentro lo convirtió el defensor derecho Leonardo Godoy , a los 12 minutos del segundo tiempo, luego de una gran asistencia de Mateo Pérez Curci .

Con este resultado, el “Rojo” se repuso de la dura goleada recibida en condición de local ante Gimnasia de Mendoza, puntero de la Zona A con 16 puntos, y alcanzó la quinta plaza de la tabla con 13, sumando su primer triunfo bajo el mando del entrenador Jadson Viera.

En tanto, el “Ferroviario” alcanzó su cuarto partido consecutivo sin triunfo y quedó en la decimocuarta ubicación del certamen local con solamente 7 unidades, dos por encima del último, Talleres de Córdoba.

En el primer tiempo, Independiente fue superior y generó numerosas ocasiones de peligro, sobre todo en los pies de Felipe Tempone, para abrir el marcador, pero la falta de eficacia de cara al arco hizo que el encuentro se vaya al descanso en igualdad sin goles, aunque con la sensación de que el cuadro visitante podía romper el empate.

En el complemento, el desarrollo continuó de la misma manera y fue el lateral derecho Leonardo Godoy quien convirtió el 1-0 con un remate de derecha tras un preciso pase del volante Mateo Pérez Curci por encima de la línea defensiva.

A los 27 minutos, nuevamente el joven delantero Tempone contó con dos situaciones claras de gol para ampliar la diferencia y darle tranquilidad al conjunto de Avellaneda. Sin embargo, el atacante de 20 años falló en ambas oportunidades y el resultado no sufrió modificaciones ante dos grandes respuestas del arquero local, Alan Aguerre.

Síntesis del partido Central Córdoba (SdE) 0 – 1 Independiente

Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Alejandro Maciel, Facundo Mancilla, Darío Cáceres; Fernando Martínez, Lucas González, Matías Vera, Marco Iacobellis; Diego Barrera, Ezequiel Naya. DT: Sebastián Domínguez.

Independiente: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Juan Fedorco, Juab Arrayago, Facundo Zabala; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone; Maximiliano Meza, Santiago Montiel, Matías Abaldo; Felipe Tempone. DT: Jadson Viera.

Goles en el segundo tiempo: 12m. Leonardo Godoy (I).

Cambios en el segundo tiempo: 21m. Leonardo Sequeira por Ezequiel Naya (C); 26m. Josias Palais por Maximiliano Meza (I); 26m. David Martínez por Matías Abaldo (I); 29m. Horacio Tijanovich por Diego Barrera (C); 29m. Alan Daian Laprida por Santiago Moyano (C); 41m. Ramiro Martino por Santiago Montiel (I); 41m. Franco Calderón por Leonardo Godoy (I); 47m. Luciano Cabral por Mateo Pérez Curci (I).