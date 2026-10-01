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Independiente presentó a Nahuel Banegas como nuevo refuerzo: "Ni dude en venir"

Independiente oficializó la llegada del lateral izquierdo Nahuel Banegas como nuevo refuerzo, desde Tigre, para la recta final del Torneo Clausura

1 de octubre 2026 · 19:03hs
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Independiente presentó a Nahuel Banegas como nuevo refuerzo: Ni dude en venir

Independiente oficializó la llegada del lateral izquierdo Nahuel Banegas como nuevo refuerzo, desde Tigre, de cara a la última recta del Torneo Clausura 2026.

Cara nueva para Independiente

La incorporación se realizó a través de un préstamo, hasta junio de 2027, con la opción de que el equipo de Victoria pueda repescarlo en enero de ese mismo año; aunque, de no ejercer dicha opción, la cesión se extiende automáticamente hasta diciembre de 2027. Además, cuenta con la opción de compra de 1.000.000 de dólares por el 80% del pase.

Banegas brindó sus primeras palabras como nuevo jugador del Rojo, donde expresó cómo tomó el interés del club: "Ni dudé en venir. Uno, cuando arranca a jugar al fútbol, siempre sueña con jugar en clubes así".

Formado en las inferiores del Matador, Banegas regresó a Victoria en julio de 2024 a préstamo desde San Martín de Tucumán y en enero de 2026 el club adquirió el 80% de sus derechos económicos de forma definitiva. En esta etapa con la camiseta de Tigre disputó 51 partidos, convirtió 1 gol y repartió 2 asistencias.

Independiente hizo uso del cupo que otorga la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), el cual le permite a un equipo del fútbol local la posibilidad de realizar una incorporación en el caso de que un futbolista del plantel profesional haya sufrido una lesión grave con un periodo de duración de al menos cuatro meses.

En este caso, el Rojo recibió la noticia de la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha de Joel Medina, volante de 19 años con un par de partidos en la Primera División. El mediocampista se lesionó durante el partido de Reserva que Independiente perdió por 2-1 ante Atlético Rafaela.

Banegas se sumó a las otras seis incorporaciones que había hecho en el último mercado de pases como: Maximiliano Meza, libre proveniente de River Plate; Ezequiel Ávila, desde el Real Betis; Imanol Machuca (Fortaleza); Franco Calderón (Universidad de Chile); Santiago Mele, arquero cedido de Rayados de Monterrey, e Iván Morales, delantero a préstamo de Argentinos Juniors.

Independiente Clausura Tigre
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