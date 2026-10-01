Ferro recibirá a Deportivo Madryn a cinco fechas de asegurar la final por el ascenso

Ferro entra en la recta final de la Primera Nacional como líder de la Zona A con 61 puntos, seis por encima de su escolta Morón y ocho sobre Godoy Cruz

Ferro entra en la recta final de la Primera Nacional como líder indiscutido de la Zona A con 61 puntos, seis por encima de su escolta Deportivo Morón (55 pts) y ocho sobre Godoy Cruz (53 pts).

Al equipo de Caballito le quedan solo cinco partidos en la fase regular para asegurar el primer puesto y clasificar a la gran final por el primer ascenso a Primera División, la cual se disputará a partido único en estadio neutral frente al ganador de la Zona B (actualmente encabezada por Tristán Suárez).

El primer gran examen será este viernes 2 de octubre a las 19, cuando reciba a Deportivo Madryn en el estadio Arquitecto Ricardo Etcheverri por la fecha 32, encuentro que contará con el arbitraje de Nahuel Viñas y se podrá ver en directo a través de LPF Play.

Ferro llega en un excelente momento tras vencer 1-0 a Defensores de Belgrano como visitante, con el que registró un récord de 18 victorias, 7 empates y 6 derrotas (36 goles a favor y 25 en contra).

Por su parte, el conjunto patagónico se ubica cuarto con 50 unidades, llega tras igualar 0-0 ante Central Norte y buscará sumar para afianzarse en zona de Reducido, con el delantero Luis Silba (11 goles) como principal carta de gol.

Tras el choque ante Madryn, el fixture de Ferro continuará el domingo 11 de octubre a las 17 en su visita a Central Norte, en el estadio Padre Ernesto Martearena de Salta por la fecha 33.

El cierre del campeonato incluirá dos compromisos consecutivos como local frente a Racing de Córdoba y Chaco For Ever, para luego culminar la fase regular visitando a Acassuso, todos con día y horario a confirmar frente a rivales que pelean en la parte baja de la tabla.

Así será la jornada 32 de la Primera Nacional:

Viernes 2 de octubre

19.00 Ferro Carril Oeste - Deportivo Madryn

Sábado 3 de octubre

15.00 Acassuso - Ciudad de Bolívar

15.00 San Miguel - Mitre (Santiago del Estero)

15.00 Colón - Estudiantes

15.00 Deportivo Morón - All Boys

15.00 Temperley - Gimnasia y Esgrima (Jujuy)

15.00 Tristán Suárez - Quilmes A.C.

Domingo 4 de octubre

15.00 Agropecuario Argentino - F.C. Midland

15.30 San Telmo - Almirante Brown

15.30 Chacarita Juniors - Patronato (Paraná)

17.00 Central Norte (Salta) - Racing (Córdoba) (estadio Padre E. Martearena)

17.00 Chaco For Ever - Defensores de Belgrano

17.00 San Martín (San Juan) - Almagro

17.00 Güemes (Santiago del Estero) - Colegiales

17.30 Atlético de Rafaela - Atlanta

18.00 Godoy Cruz (Mendoza) - Los Andes

18.30 San Martín (Tucumán) - Gimnasia y Tiro (Salta)

Lunes 5 de octubre

17.00 Nueva Chicago - Deportivo Maipú (Mendoza)