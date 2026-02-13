Uno Santa Fe | Ovación | Independiente

Independiente quiere afirmarse ante un Lanús en alza

Independiente recibirá a Lanús en Avellaneda con la intención de sumar su segunda victoria consecutiva y consolidarse en la zona de playoffs de la Zona A.

13 de febrero 2026 · 08:36hs
Independiente será local este viernes frente a Lanús, por la quinta fecha del Torneo Apertura, en un duelo que promete intensidad y que puede marcar el pulso de ambos en la tabla. El encuentro comenzará a las 20 en el estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini, con arbitraje de Facundo Tello y José Carreras a cargo del VAR. La transmisión estará a cargo de ESPN Premium.

El Rojo busca continuidad

El equipo dirigido por Gustavo Quinteros llega en alza tras conseguir su primera victoria en el certamen: fue 1-0 ante Platense como visitante, en un partido donde supo resistir y golpear en el momento justo.

Antes de ese triunfo, Independiente había encadenado tres empates consecutivos frente a Estudiantes de La Plata, Newell's Old Boys y Vélez Sarsfield. Esa cosecha lo mantiene séptimo en la Zona A, en puestos de clasificación, aunque con la necesidad de seguir sumando para no perder terreno.

Lanús, una amenaza real

Del otro lado aparece un Lanús consolidado, conducido por Mauricio Pellegrino, que atraviesa un gran presente. El Granate suma ocho puntos en cuatro fechas y se ubica segundo en la Zona A, solo por detrás de Vélez.

El envión anímico del conjunto del sur también tiene sustento en su reciente historia internacional, tras haber conquistado el año pasado su segunda Copa Sudamericana, logro que reafirmó su competitividad.

Probables formaciones

Independiente: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco o Juan Manuel Fedorco, Sebastián Valdéz, Facundo Zabala; Iván Marcone, Lautaro Millán; Santiago Montiel, Ignacio Malcorra, Matías Abaldo; Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros.

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.

Independiente Lanús Avellaneda
