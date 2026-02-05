Independiente dijo no a la primera oferta de Atlético Mineiro por Kevin Lomónaco

El club consideró insuficiente la propuesta de Atlético Mineiro por el defensor, Independiente espera una mejora antes del cierre del mercado brasileño.

Independiente decidió no aceptar la primera propuesta formal de Atlético Mineiro por Kevin Lomónaco , aunque la negociación sigue abierta. En Avellaneda entienden que el interés es concreto y que todavía hay margen para acercar posiciones antes de que cierre el libro de pases en Brasil.

La dirigencia del Rojo analizó la oferta enviada desde Belo Horizonte y la consideró insuficiente en relación al valor del futbolista y a la proyección que le asignan dentro del plantel. Sin embargo, ninguna de las partes dio por terminadas las charlas. El mercado brasileño permanecerá abierto hasta comienzos de marzo, lo que le otorga a Atlético Mineiro tiempo para reformular su propuesta y a Independiente la posibilidad de negociar en mejores condiciones.

La propuesta inicial contemplaba un pago cercano a los 2,4 millones de dólares, más la asunción de una deuda pendiente que el club de Avellaneda mantiene con Bragantino por una cifra similar. Independiente es dueño del 75% del pase, mientras que el club paulista conserva el 25% restante. Desde la conducción deportiva entienden que, por la edad y el presente del defensor, el monto ofrecido no refleja el valor de mercado del jugador, que tiene contrato vigente por varias temporadas.

El futuro de Lomónaco y el interés de Mineiro

Lomónaco, de 24 años, es una de las piezas importantes en la defensa y su salida obligaría a reconfigurar el fondo del equipo. En paralelo, desde Brasil confían en que el interés del cuerpo técnico de Atlético Mineiro pueda influir para acercar posturas.