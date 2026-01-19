Independiente Rivadavia intimó a Sebastián Villa para que vuelva a entrenar

Uno Santa Fe | Ovación | Independiente Rivadavia

19 de enero 2026 · 16:32hs
El arranque de Independiente Rivadavia dejó buenas sensaciones desde lo deportivo, pero también abrió un frente sensible fuera del campo. Mientras el equipo celebró su clasificación en la Copa Argentina 2026, la dirigencia tomó una postura firme respecto al presente de Sebastián Villa, quien no fue parte del debut pese a tener contrato vigente.

El ultimátum de Independiente Rivadavia a Sebastián Villa

El equipo de Alfredo Berti superó con autoridad a Estudiantes de Buenos Aires por 2 a 0 en San Luis, un resultado que significó el primer examen tras la pretemporada y el pasaje a la siguiente instancia del certamen, donde aguardará por el vencedor del cruce entre Tigre y Claypole.

Sin demasiado margen para relajarse, la Lepra mendocina ya cambia el chip. A partir de este lunes, la atención estará puesta en el inicio del torneo Apertura, con el duelo ante Atlético Tucumán programado para el viernes a las 22.15 en el Bautista Gargantini.

En paralelo, la situación de Villa continúa sin resolverse. Aunque existía un acuerdo de palabra para facilitar su salida en este mercado de pases, el club decidió marcar un límite temporal. La dirigencia le comunicó al delantero que deberá reintegrarse a los entrenamientos el próximo lunes si antes no concreta su transferencia.

En ese escenario, apareció en las últimas horas el interés de Cruz Azul de México, una opción que podría destrabar una novela que suma capítulos. En el Parque General San Martín ya no hay tiempos largos: la cuenta regresiva está en marcha.

