Con una sorprendente temporada en su espalda, Independiente Rivadavia tasó en 12 millones de dólares al extremo izquierdo colombiano Sebastián Villa . De esta forma, el presidente de la Lepra, Daniel Vila , aseguró dos cuestiones muy importantes para la institución.

La continuidad del futbolista y, ante una posible venta, un fuerte valor mínimo de compra que podría variar para arriba en la negociación con otro club.

Por otra parte, cabe destacar que el campeón de la última edición de la Copa Argentina posee el 100% de la ficha de su estrella. De esta forma, se garantizó una importante entrada de dinero con una probable venta a futuro del jugador.

Independiente Rivadavia le puso precio a Sebastián Villa

A pesar del importante freno que sufrió por la causa judicial, en la última campaña, el colombiano jugó 33 encuentros, sumó 6 goles y repartió 13 asistencias. Además, se convirtió en el factor determinante en la eliminación de River de la Copa Argentina, porque pateó el último penal que le dio el triunfo a su equipo.

En este contexto, la decisión de fijar una cifra tan elevada no solo refleja el rendimiento deportivo del colombiano, sino también una postura firme de Independiente Rivadavia en el mercado de pases, decidido a no desprenderse fácilmente de su máxima figura y a posicionarse como un actor con peso propio en futuras negociaciones.

Villa, por su parte, se consolidó como el eje ofensivo del equipo mendocino, aportando desequilibrio, jerarquía y experiencia en momentos determinantes, características que despertaron el interés de varios clubes del fútbol local e internacional, aunque hasta el momento ninguna oferta logró acercarse a las pretensiones del club.

De esta manera, el elenco del interior del país afrontará la próxima temporada con la tranquilidad de retener a su principal carta futbolística y, al mismo tiempo, con la certeza de que, ante una eventual salida, la institución contará con una operación económica histórica, acorde al crecimiento deportivo y estructural que viene mostrando en sus últimas campañas.