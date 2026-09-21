Unión atraviesa un momento delicado en el Torneo Clausura. Las derrotas consecutivas ante Talleres e Independiente lo sacaron de los puestos de clasificación de su zona y también ampliaron la distancia con quienes hoy estarían ingresando a las copas. Con seis fechas por delante, los objetivos planteados por Leonardo Madelón todavía son posibles, pero el margen se redujo considerablemente.
Unión se aleja de sus objetivos pero todavía puede recuperar terreno
Las derrotas ante Talleres e Independiente dejaron a Unión fuera de la clasificación en su zona y más lejos de las copas, pero quedan seis fechas por jugar.
Por Ovación
Afuera del Reducido y más lejos de las copas
El presente del Tatengue no coincide con las metas trazadas al comienzo del ciclo. Entre los objetivos establecidos por Madelón aparecen la clasificación y el regreso a la Copa Sudamericana, pero actualmente ninguno de los dos se está cumpliendo.
Las dos derrotas consecutivas significaron un golpe para Unión, que perdió terreno en la pelea de su zona y también quedó más lejos de los puestos que otorgan clasificación a las competencias internacionales.
El escenario todavía puede modificarse, ya que restan seis jornadas y hay puntos importantes en juego. Sin embargo, el equipo necesita una reacción para recuperar el terreno perdido y volver a acercarse a los lugares que se planteó alcanzar.
Seis fechas para cambiar el rumbo
Unión tendrá por delante seis partidos para intentar revertir su situación. El margen de error se achicó y cada encuentro tendrá un peso mayor en la definición del campeonato.
El desafío será recuperar regularidad y volver a sumar después de dos derrotas que golpearon las aspiraciones del equipo. La pelea por el Reducido y las copas continúa abierta, pero el Tatengue deberá mostrar una respuesta inmediata para volver a posicionarse.