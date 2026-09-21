Unión se aleja de sus objetivos pero todavía puede recuperar terreno

Las derrotas ante Talleres e Independiente dejaron a Unión fuera de la clasificación en su zona y más lejos de las copas, pero quedan seis fechas por jugar.

Unión atraviesa un momento delicado en el Torneo Clausura. Las derrotas consecutivas ante Talleres e Independiente lo sacaron de los puestos de clasificación de su zona y también ampliaron la distancia con quienes hoy estarían ingresando a las copas. Con seis fechas por delante, los objetivos planteados por Leonardo Madelón todavía son posibles, pero el margen se redujo considerablemente.

Afuera del Reducido y más lejos de las copas

El presente del Tatengue no coincide con las metas trazadas al comienzo del ciclo. Entre los objetivos establecidos por Madelón aparecen la clasificación y el regreso a la Copa Sudamericana, pero actualmente ninguno de los dos se está cumpliendo.

Las dos derrotas consecutivas significaron un golpe para Unión, que perdió terreno en la pelea de su zona y también quedó más lejos de los puestos que otorgan clasificación a las competencias internacionales.

El escenario todavía puede modificarse, ya que restan seis jornadas y hay puntos importantes en juego. Sin embargo, el equipo necesita una reacción para recuperar el terreno perdido y volver a acercarse a los lugares que se planteó alcanzar.

Seis fechas para cambiar el rumbo

Unión tendrá por delante seis partidos para intentar revertir su situación. El margen de error se achicó y cada encuentro tendrá un peso mayor en la definición del campeonato.

El desafío será recuperar regularidad y volver a sumar después de dos derrotas que golpearon las aspiraciones del equipo. La pelea por el Reducido y las copas continúa abierta, pero el Tatengue deberá mostrar una respuesta inmediata para volver a posicionarse.