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Independiente Rivadavia y Banfield se juegan mucho en Mendoza

La Lepra necesita los tres puntos para meterse entre los ocho mejores de la Zona B y recuperar terreno en la pelea por los playoffs. El Taladro, en cambio, está obligado a ganar para mantener viva una ilusión de clasificación que quedó muy comprometida.

Ovación

Por Ovación

2 de noviembre 2026 · 08:24hs
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Independiente Rivadavia y Banfield se juegan mucho en Mendoza

UNO Mendoza

Independiente Rivadavia y Banfield protagonizarán este lunes un partido determinante en la lucha por ingresar a los playoffs del Torneo Clausura 2026. Desde las 21.15, en el estadio Bautista Gargantini de Mendoza, ambos equipos se enfrentarán con una misma obligación: ganar para no quedar relegados en la definición de la fase regular.

La Lepra mendocina, que durante buena parte de la temporada fue protagonista de la tabla anual, perdió terreno en las últimas jornadas y ahora necesita cambiar su presente. Después de conseguir apenas dos puntos en sus últimos cuatro compromisos, cayó hasta el sexto puesto de la clasificación general, con 53 unidades, a cuatro de Boca y Argentinos Juniors, los líderes.

Pero su principal urgencia pasa por el campeonato. Independiente Rivadavia ocupa el noveno lugar de la Zona B y necesita una victoria para ingresar en los puestos de clasificación a los octavos de final, cuando restan dos fechas para completar la fase regular.

Banfield, obligado a ganar para seguir con vida

Del otro lado estará un Banfield que también llega condicionado por la tabla de posiciones. El empate 1-1 en el clásico del Sur lo dejó con 14 puntos y en el undécimo puesto de la Zona B, a cinco unidades de los lugares de clasificación.

Por eso, el margen de maniobra del equipo de Pedro Troglio es prácticamente nulo: un empate o una derrota en Mendoza significará quedarse sin posibilidades de alcanzar los playoffs.

Sin embargo, el Taladro tiene otro compromiso de enorme trascendencia en el horizonte. El sábado 14 de noviembre enfrentará a Boca por las semifinales de la Copa Argentina, en el estadio Malvinas Argentinas, con la posibilidad de conseguir un lugar en la definición del certamen. Platense ya espera en la final.

Los detalles del partido

El encuentro comenzará a las 21.15 en el estadio Bautista Gargantini. El árbitro será Álvaro Carranza, mientras que Maximiliano Macheroni estará a cargo del VAR. La televisación estará a cargo de TNT Sports Premium.

Con necesidades diferentes, pero con idéntica obligación de sumar de a tres, Independiente Rivadavia y Banfield afrontarán un cruce que puede marcar el destino de ambos en el Clausura. Para la Lepra será la oportunidad de recuperar un lugar entre los clasificados; para el Taladro, posiblemente, su última carta para seguir con vida en el campeonato.

Probables formaciones: Independiente Rivadavia vs Banfield

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Alex Vigo, Leonard Costa, Iván Villalba y Juan Manuel Elordi; Gonzalo Ríos, Tomás Bottari, José Florentín, Matías Fernández; Matías Reali, Alex Arce. DT: Alfredo Berti.

Banfield: Diego Rodríguez; Juan Luis Alfaro. Santiago Daniele, Nicolás Meriano, Ignacio Abraham; Tomás Adoryan, Santiago Esquivel, Federico Medina, Lautaro Gómez, David Zalazar y Adrián Balboa. DT: Pedro Troglio.

Estadio: Bautista Gargantini

Hora: 21.15

TV: Sports Premium

Árbitro: Álvaro Carranza

VAR: Maximiliano Macheroni

Independiente Rivadavia Banfield Mendoza
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