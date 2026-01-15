Independiente se prueba ante Montevideo Wanderers en la Serie Río de la Plata

Independiente enfrentará este jueves, desde las 21, a Montevideo Wanderers, en su último partido en la Serie Río de la Plata.

Independiente visitará este viernes a Montevideo Wanderers en un amistoso correspondiente a la Serie Río de la Plata que se llevará a cabo en un estadio uruguayo.

El encuentro se disputará desde las 21.00 en el Parque Alfredo Víctor Viera, le servirá a ambos equipos como preparación de ambos equipos de cara al inicio de sus respectivas temporadas.

Para Independiente, será una nueva oportunidad de seguir ajustando piezas bajo la conducción de Gustavo Quinteros, mientras que Wanderers buscará afirmarse como local y tomar ritmo competitivo antes del arranque oficial del calendario uruguayo.

Del lado del equipo de Avellaneda, todas las miradas estarán puestas en Ignacio Malcorra, uno de los refuerzos más esperados, además de la solidez de Rodrigo Rey en el arco y el liderazgo defensivo de Kevin Lomónaco.

En tanto, Wanderers llega golpeado tras caer 3-0 ante Juventud en los octavos de final de la Copa de la Liga AUF, mientras que Independiente viene de un triunfo resonante por 5-3 frente a Everton en otro amistoso de la Serie Río de la Plata, en un partido cargado de goles y buenas sensaciones ofensivas.

El antecedente histórico entre ambos clubes es lejano y curioso: el único cruce oficial data del 21 de abril de 1918, cuando Wanderers goleó 4-0 a Independiente por la Copa Competencia Jockey Club.

Luego disputaron amistosos en 1923 (victoria uruguaya 3-2) y 1929 (empate 1-1), por lo que el partido de este viernes sumará un nuevo capítulo a una rivalidad poco frecuente.

Las posibles formaciones de Independiente y Montevideo Wanderers

Serie Río de la Plata

Independiente - Montevideo Wanderers

Estadio: Parque Alfredo Víctor Viera, Montevideo

Hora: 21.00 / TV: Disney+ Premium y ESPN Premium

Independiente: Rodrigo Rey; Facundo Zabala, Sebastián Valdez, Kevin Lomónaco, Leonardo Godoy; Rodrigo Fernández, Mateo Pérez; Matías Abaldo, Luciano Cabral, Santiago Montiel; Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros.

Montevideo Wanderers: Gerónimo Govea; Martín Bertola, Mateo Acosta, Enzo Porro, Lucas Talagorria; Cristian Núñez, Felipe Serrés, Santiago Guzmán, Pablo Suárez; Ricca Roque, Mateo Martínez. DT: Daniel Carreño.