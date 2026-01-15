Uno Santa Fe | Unión | Madelón

La advertencia y el temor de Madelón con el mercado de pases que vive Unión

Hasta el momento, Unión sumó un refuerzo en este mercado de pases, pero Madelón está más preocupado por las idas que por los que puedan llegar

Ovación

Por Ovación

15 de enero 2026 · 10:42hs
Madelón se mostró cauto ante las posibles bajas que pueda sufrir Unión en este mercado de pases.

Prensa Unión

Madelón se mostró cauto ante las posibles bajas que pueda sufrir Unión en este mercado de pases.

En la previa al partido que Unión jugó con Alianza, el entrenador rojiblanco Leonardo Madelón, tuvo un breve diálogo con ESPN en donde mostró cierta preocupación por el mercado de pases.

Madelón muy expectante del mercado de pases

"Hay que seguir creciendo como equipo, mejorando y ver que pasa con el libro de pases. Hay que resolver la situación respecto a los jugadores que se van y los que se quedan. Vamos a estar un poquito más en jaque", aseguró el DT.

Y es que Madelón se mantiene expectante con lo que pueda suceder, respecto a los jugadores que puedan marcharse, como así también a la demora en conseguir al reemplazante de Mauricio Martínez.

La realidad es que hasta el momento Unión sumó al arquero Matías Mansilla quien reemplaza a Matías Tagliamonte. Pero el DT precisa un volante central y algún extremo.

LEER MÁS: Cómo continúa la puesta a punto de Unión en Montevideo

Apenas falta una semana para el debut del Tate ante Platense y la gran preocupación de Madelón pasa por la chance de que se vayan jugadores titulares.

La realidad indica que Unión necesita vender para equilibrar el déficit actual y sabe Madelón que el libro de pases en varias ligas del exterior cierra a principios de febrero. Pero en otras lo hace después.

En tanto que en Brasil, el libro de pases cierra el 3 de marzo, teniendo en cuenta que varias veces se mencionó el interés de clubes brasileños por Mateo del Blanco.

LEER MÁS: Fascendini, conforme con el partido de Unión: "Las sensaciones son muy buenas y positivas"

Precisamente, el lateral es uno de los apuntados para ser transferido, pero no habría que descartar la posible ida de Valentín Fascendini, quien tiene cláusula de salida.

Y también otro de los jugadores que podría emigrar es Lautaro Vargas, aunque habrá que decir, que hasta el momento, Unión no recibió ofertas por ninguno de los tres jugadores.

El libro de pases en Argentina finaliza el 20 de enero, pero si Unión cede a préstamo o vende un jugador al exterior, después de esa fecha, tendrá tiempo hasta el 10 de marzo para incorporar.

LEER MÁS: Unión fue letal y se presentó en la Serie Río de La Plata con un triunfo ante Alianza Lima

No obstante, Madelón está muy alerta respecto a los movimientos que se puedan dar y por eso la frase de que esta vez, "vamos a estar en jaque", hasta el cierre del libro de pases de las ligas extranjeras.

Pero también hay que tener en cuenta, que a la dirigencia rojiblanca le quedan cinco días para incorporar, más allá de que luego pueda vender o ceder a un futbolista al exterior y le otorgue un cupo.

Por lo cual, Madelón está expectante, pero a la vez inquieto, ya que si bien tiene la base del plantel del año pasado, aún no sabe quienes se pueden ir y si alguien más llegará.

Madelón mercado de pases Unión
Noticias relacionadas
union se mide con alianza lima y madelon empieza a mostrar sus cartas

Unión se mide con Alianza Lima y Madelón empieza a mostrar sus cartas

union pone un freno en el mercado: la espera por el volante central que ordene el plan de madelon

Unión pone un freno en el mercado: la espera por el volante central que ordene el plan de Madelón

Leonardo Madelón tendría decidido poner titulares en el primer amistoso de Unión.

El plan de Madelón para los dos amistosos que Unión jugará en Uruguay

final anunciado: claudio corvalan se entrena aparte y negocia su salida de union

Final anunciado: Claudio Corvalán se entrena aparte y negocia su salida de Unión

Lo último

Olímpico-Regatas y San Lorenzo-Ferro, la doble propuesta en la Liga Nacional

Olímpico-Regatas y San Lorenzo-Ferro, la doble propuesta en la Liga Nacional

Luciano Benavides es el nuevo líder del Dakar y sueña con la consagración en motos

Luciano Benavides es el nuevo líder del Dakar y sueña con la consagración en motos

Intento de robo y tiroteo fatal en barrio Sur: detuvieron al principal acusado

Intento de robo y tiroteo fatal en barrio Sur: detuvieron al principal acusado

Último Momento
Olímpico-Regatas y San Lorenzo-Ferro, la doble propuesta en la Liga Nacional

Olímpico-Regatas y San Lorenzo-Ferro, la doble propuesta en la Liga Nacional

Luciano Benavides es el nuevo líder del Dakar y sueña con la consagración en motos

Luciano Benavides es el nuevo líder del Dakar y sueña con la consagración en motos

Intento de robo y tiroteo fatal en barrio Sur: detuvieron al principal acusado

Intento de robo y tiroteo fatal en barrio Sur: detuvieron al principal acusado

La Municipalidad de Santa Fe comenzó la vacunación a embarazadas contra el virus sincicial respiratorio

La Municipalidad de Santa Fe comenzó la vacunación a embarazadas contra el virus sincicial respiratorio

Unión, entre certezas y alertas tras su estreno 2026 en Montevideo

Unión, entre certezas y alertas tras su estreno 2026 en Montevideo

Ovación
Colón acordó la cesión de Nicolás Talpone a Estudiantes de Río Cuarto

Colón acordó la cesión de Nicolás Talpone a Estudiantes de Río Cuarto

Se pone en marcha el segundo weekend de la Liga Nacional de vóley Masculina

Se pone en marcha el segundo weekend de la Liga Nacional de vóley Masculina

Arranca la preparación de Capibaras XV para el Súper Rugby Américas

Arranca la preparación de Capibaras XV para el Súper Rugby Américas

El U17 de Argentina de vóley comenzó el Sudamericano con un triunfo

El U17 de Argentina de vóley comenzó el Sudamericano con un triunfo

Luciano Benavides es el nuevo líder del Dakar y sueña con la consagración en motos

Luciano Benavides es el nuevo líder del Dakar y sueña con la consagración en motos

Policiales
Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Escenario
Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Fiesta Provincial de la Chopera 2026: toda la info para disfrutar de este símbolo de la identidad santafesina

Fiesta Provincial de la Chopera 2026: toda la info para disfrutar de este símbolo de la identidad santafesina

Caras Nuevas y Kasset son los primeros finalistas del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Caras Nuevas y Kasset son los primeros finalistas del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Rey Garufa, el mejor tributo Redondo, regresa a Tribus

Rey Garufa, el mejor tributo Redondo, regresa a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus