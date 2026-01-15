La advertencia y el temor de Madelón con el mercado de pases que vive Unión

Hasta el momento, Unión sumó un refuerzo en este mercado de pases, pero Madelón está más preocupado por las idas que por los que puedan llegar

Madelón se mostró cauto ante las posibles bajas que pueda sufrir Unión en este mercado de pases.

En la previa al partido que Unión jugó con Alianza , el entrenador rojiblanco Leonardo Madelón, tuvo un breve diálogo con ESPN en donde mostró cierta preocupación por el mercado de pases.

"Hay que seguir creciendo como equipo, mejorando y ver que pasa con el libro de pases. Hay que resolver la situación respecto a los jugadores que se van y los que se quedan. Vamos a estar un poquito más en jaque ", aseguró el DT.

Y es que Madelón se mantiene expectante con lo que pueda suceder, respecto a los jugadores que puedan marcharse, como así también a la demora en conseguir al reemplazante de Mauricio Martínez.

La realidad es que hasta el momento Unión sumó al arquero Matías Mansilla quien reemplaza a Matías Tagliamonte. Pero el DT precisa un volante central y algún extremo.

Apenas falta una semana para el debut del Tate ante Platense y la gran preocupación de Madelón pasa por la chance de que se vayan jugadores titulares.

La realidad indica que Unión necesita vender para equilibrar el déficit actual y sabe Madelón que el libro de pases en varias ligas del exterior cierra a principios de febrero. Pero en otras lo hace después.

En tanto que en Brasil, el libro de pases cierra el 3 de marzo, teniendo en cuenta que varias veces se mencionó el interés de clubes brasileños por Mateo del Blanco.

Precisamente, el lateral es uno de los apuntados para ser transferido, pero no habría que descartar la posible ida de Valentín Fascendini, quien tiene cláusula de salida.

Y también otro de los jugadores que podría emigrar es Lautaro Vargas, aunque habrá que decir, que hasta el momento, Unión no recibió ofertas por ninguno de los tres jugadores.

El libro de pases en Argentina finaliza el 20 de enero, pero si Unión cede a préstamo o vende un jugador al exterior, después de esa fecha, tendrá tiempo hasta el 10 de marzo para incorporar.

No obstante, Madelón está muy alerta respecto a los movimientos que se puedan dar y por eso la frase de que esta vez, "vamos a estar en jaque", hasta el cierre del libro de pases de las ligas extranjeras.

Pero también hay que tener en cuenta, que a la dirigencia rojiblanca le quedan cinco días para incorporar, más allá de que luego pueda vender o ceder a un futbolista al exterior y le otorgue un cupo.

Por lo cual, Madelón está expectante, pero a la vez inquieto, ya que si bien tiene la base del plantel del año pasado, aún no sabe quienes se pueden ir y si alguien más llegará.