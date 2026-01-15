Uno Santa Fe | Unión | Unión

"Lo veo muy bien a Unión, el plantel no se desarmó y eso es positivo"

El vicepresidente segundo de Unión Miguel del Sel analizó el triunfo de Unión ante Alianza Lima y se mostró confiado por lo que vendrá

15 de enero 2026 · 12:07hs
Miguel del Sel se mostró confiado por el presente de Unión.

El vicepresidente segundo de Unión Miguel del Sel se encuentra en Uruguay, acompañando al plantel y como no podía ser de otra manera, estuvo presente en el encuentro que el Tate le ganó 2-1 a Alianza Lima.

En diálogo con Radio Gol 96.7, el dirigente rojiblanco analizó el triunfo del equipo y se mostró esperanzado con lo que viene, destacando que se mantuvo la base.

Miguel del Sel y un mensaje cargado de optimismo

"Lo vi muy bien a Unión, bien plantado. El arquero (Mansilla) tuvo una tapada bárbara allá abajo, la pelota pegó en el palo, rebotó y la tapó. La defensa estuvo bien, lo mismo el mediocampo, presionando constantemente", aseguró.

Y agregó: "Fijate que por suerte o casualidad, justamente Pitón sale a presionar y provoca el gol en contra. Pero muy bien Unión, incluso pudo haber aumentado el resultado. Ellos tuvieron una chance en ese córner, pero Unión lo supo contener".

"Tenemos todas las expectativas como todos los años, deseando lo mejor para el club, para el equipo y para los muchachos. Hablé con Leo (Madelón) un ratito, está tranquilo y feliz. Unión está bien, los grupos cuanto más juegan juntos, más se consolidan", expresó Del Sel.

Quien finalizó: "El plantel no se desarmó y eso es bueno. Llega un buen arquero (Mansilla) que reemplaza al muy buen arquero (Tagliamonte) que tuvimos todo el año. Hoy jugó Profini y lo hizo bien, por lo cual yo creo que Unión va a estar muy bien".

