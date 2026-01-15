Uno Santa Fe | Ovación | Lucas Gamba

Lucas Gamba tiene chances de convertirse en refuerzo de San Martín de Tucumán

La dirigencia de San Martín de Tucumán avanzó para intentar contratar al exdelantero de Unión Lucas Gamba

El mercado de pases de San Martín se define lejos de los flashes, en un ritmo intenso de llamados, reuniones y evaluaciones que no se detienen. En ese ida y vuelta permanente, hubo un nombre de un delantero que empezó a repetirse en la mesa chica de la CD hasta transformarse en una opción firme: Lucas Gamba.

Lucas Gamba podría jugar en San Martín de Tucumán

La negociación no fue casual ni improvisada. Surgió en medio de charlas constantes en Bolívar y Pellegrini, en las que la dirigencia analizó la necesidad de reforzar el ataque con experiencia, jerarquía y conocimiento del juego. En ese contexto, el apellido Gamba fue ganando peso hasta posicionarse como una de las prioridades.

El mediapunta viene de jugar en Unión, su último club, donde mantuvo continuidad y protagonismo. En el Apertura disputó 12 partidos, convirtió cuatro goles y aportó dos asistencias, mientras que en el Clausura sumó otros 12 encuentros, ratificando su vigencia dentro del plantel.

Los números de su carrera respaldan el interés de San Martín. Gamba acumula 380 partidos oficiales, con 63 goles y 51 asistencias, una producción que lo identifica como un atacante con recorrido y aporte constante. Si bien puede moverse como extremo o segundo delantero, también jugó como referencia de área. Además, puede posicionarse unos metros más atrás en el campo para ser parte de la generación de juego.

