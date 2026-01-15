Saravia quedó libre y Unión acelera por el volante que quiere Madelón

Tras desvincularse de Belgrano, el volante uruguayo Rodrigo Saravia quedó habilitado para negociar y aparece como una opción concreta para Unión.

El mercado empieza a ofrecer oportunidades y Unión mira con atención una que encaja de lleno en las necesidades del plantel. Rodrigo Saravia, mediocampista uruguayo que acaba de rescindir su contrato con Belgrano, quedó con libertad de acción y se transformó en una alternativa concreta para reforzar el centro del campo, un sector que el cuerpo técnico pretende robustecer cuanto antes.

LEER MÁS: La advertencia y el temor de Madelón con el mercado de pases que vive Unión

La situación contractual despeja el escenario: sin vínculo vigente, el jugador puede negociar directamente con el club santafesino, que analiza condiciones y tiempos en un contexto donde sumar un volante central es prioridad.

Una apuesta por Rodrigo Saravia con aval del entrenador

La candidatura de Saravia no surge de manera casual. Leonardo Madelón lo conoce en profundidad y confía en su capacidad para adaptarse a lo que pretende del equipo. Lo dirigió en Gimnasia y Esgrima La Plata, donde el uruguayo tuvo continuidad y un rol definido, respondiendo con orden táctico, despliegue y versatilidad.

Rodrigo Saravia Rodrigo Saravia acordó su salida de Belgrano, y Unión tiene el camino allanado para negociar. IG rodrigosaravia5

Ese antecedente pesa y mucho. Para el DT, Saravia puede ofrecer equilibrio y una lectura del juego que hoy Unión necesita, ya sea como eje del mediocampo o como interior con recorrido.

El desafío del ritmo competitivo para Unión

La principal incógnita pasa por su presente futbolístico. En el último año, Saravia no logró la regularidad esperada. Tras un primer semestre con escasa participación en FK Rostov, en Rusia, su llegada a Belgrano le permitió sumar minutos, aunque sin continuidad sostenida.

Sus registros recientes marcan dos partidos completos en Copa Argentina y siete apariciones en el Torneo Clausura, con algo más de 600 minutos en total. Un volumen que obliga a pensar su incorporación también como un proceso de puesta a punto, especialmente si se lo proyecta como pieza importante del once inicial.

El volante pertenece a MMR Sports Group y tiene un recorrido que incluye pasos por Racing de Montevideo, Peñarol y el fútbol argentino. Su mejor versión se vio en La Plata, bajo la conducción de Madelón, antes de emigrar al exterior y luego retornar al país.

LEER MÁS: Unión, entre certezas y alertas tras su estreno 2026 en Montevideo

Ese camino, con altibajos, explica por qué su nombre genera expectativas pero también análisis fino en Santa Fe, donde buscan reforzar sin desatender el equilibrio del plantel.

Unión define los próximos pasos

Con la ventana de pases abierta y la necesidad clara en el mediocampo, Unión estudia avanzar. Saravia aparece como una alternativa con respaldo técnico y conocimiento previo del entrenador, en una negociación que podría acelerarse si las partes encuentran un punto de acuerdo. En el mundo tatengue, saben que el tiempo apremia y que cada movimiento puede ser determinante para el armado final del equipo.