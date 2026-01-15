Uno Santa Fe | Colón | Colón

Alonso llevó tranquilidad en Colón por Teuten y descartó una nueva inhibición en FIFA

José Alonso salió a aclarar la situación vinculada al pase de Andrew Teuten, luego de versiones que hablaban de una posible inhibición en FIFA para Colón.

Ovación

Por Ovación

15 de enero 2026 · 13:01hs
Prensa Montevideo City Torque

La situación contractual del lateral uruguayo Andrew Teuten volvió a colocar a Colón en el centro de la escena, luego de que trascendiera la posibilidad de una nueva inhibición en FIFA por una supuesta deuda con Montevideo City Torque.

Sin embargo, el presidente sabalero José Alonso salió a descomprimir el escenario y negó que el conflicto tenga la gravedad que se mencionó en las últimas horas.

En diálogo con Radio Gol (FM 96.7), el titular rojinegro reconoció la existencia de un saldo pendiente, aunque remarcó que se trata de una cuestión menor y totalmente manejable. “Hay un cabo suelto que dejaron estos muchachos —por la comisión directiva anterior—, pero es chiquito, es arreglable. Es plata, pero lo vamos a solucionar”, explicó. Y agregó: “Quedó un saldo que lo vamos a arreglar en estos días, es otra situación que vamos a solucionar”.

El origen del ruido y la versión de una inhibición para Colón

En las últimas horas había tomado fuerza la versión de que Colón podría enfrentar una nueva inhibición en FIFA, esta vez relacionada con una deuda de 250.000 dólares que reclama Montevideo City Torque por el pase del lateral izquierdo uruguayo. El conflicto tiene raíces antiguas y atraviesa distintas gestiones, ya que se originó durante la presidencia de José Vignatti y no logró cerrarse en el período posterior encabezado por Víctor Godano.

Andrew Teuten.jpg
En Colón confían en solucionar el conflicto económico con Andrew Teuten.

Según esa versión, el club uruguayo habría perdido el 50% de los derechos económicos que conservaba sobre Teuten, quien terminó quedando con el pase en su poder y marchándose libre, lo que activó el reclamo por una compensación económica.

La postura oficial de Colón

Desde la conducción actual, sin embargo, buscan bajar el tono de alarma. Alonso admitió que existe un saldo pendiente, pero dejó en claro que no se trata de un conflicto de magnitud ni de una situación que ponga en jaque al club en el corto plazo. La intención es resolverlo de manera directa, evitando cualquier tipo de litigio ante FIFA que pueda generar mayores costos o sanciones deportivas.

El mensaje fue claro: no hay una inhibición inmediata en camino y el tema está bajo control. En un contexto donde Colón trabaja para ordenar sus cuentas y dejar atrás conflictos heredados, la dirigencia entiende que este tipo de situaciones forman parte del proceso de saneamiento institucional.

Un contexto sensible, pero con señales de calma

La aclaración llega en un momento clave, ya que el club también gestiona otros frentes económicos abiertos y busca estabilidad para sostener el proyecto deportivo. En ese marco, Alonso insistió en que la prioridad es cerrar cada pendiente sin sumar nuevos problemas.

Así, el caso Teuten aparece más como un resabio administrativo del pasado que como una amenaza real e inmediata. Al menos desde el discurso oficial, en Colón confían en que será un capítulo más que quedará cerrado en los próximos días, sin consecuencias mayores para el futuro del Sabalero.

