Uno Santa Fe | Ovación | Los Pumitas

Los Pumitas ya conocen a sus rivales para el Mundial Juvenil

World Rugby anunció las zonas y sedes del Mundial Juvenil que se jugará este año en Georgia, entre el 27 de junio y 18 de julio y que contará con la participación de Los Pumitas

Ovación

Por Ovación

15 de enero 2026 · 12:20hs
Los Pumitas ya tienen confirmadas las fechas para el Mundial juvenil en Georgia

Los Pumitas ya tienen confirmadas las fechas para el Mundial juvenil en Georgia

Se confirmaron los grupos y el calendario de partidos para Los Pumitas de cara al mundial juvenil de 2026. El certamen se llevará a cabo del 27 de junio al 18 de julio en Georgia, precisamente en las ciudades de Tbilisi y Kutaisi. El país europeo será sede por segunda vez luego de organizarlo en 2017. La fase de grupos se jugará los días 27 de junio, 2 y 7 de julio, mientras que las semifinales se desarrollarán el 13 y la gran final el 18 del mismo mes.

La gran novedad de esta edición será la ampliación de la cantidad de seleccionados participantes, ya que a partir de este año serán 16 los países que lucharán por la corona juvenil y estarán divididos en cuatro grupos de cuatro equipos cada uno. Los ganadores de cada zona avanzarán directamente a semifinales, mientras que los segundos clasificados competirán del quinto al octavo puesto. Los terceros y los cuartos disputarán las posiciones del noveno al duodécimo y del decimotercer al decimosexto, respectivamente.

A su vez, el ahora denominado World Rugby Junior World Championship, será la primera competición internacional en incluir una prueba para reducir la altura del tackle.

Los grupos del Mundial

Grupo A: Sudáfrica, Gales, Georgia y Uruguay.

Grupo B: Nueva Zelanda, Italia, Escocia y Japón.

Grupo C: Argentina, Inglaterra, Irlanda y Estados Unidos.

Grupo D: Francia, Australia, España y FiJi.

El fixture del seleccionado juvenil

Sábado 27 de junio: Argentina vs Estados Unidos – Avchala Stadium (06:00hs)*

Jueves 2 de julio: Argentina vs Irlanda – Avchala Stadium (08:30hs)*

Martes 7 de julio: Argentina vs Inglaterra – Avchala Stadium (08:30hs)*

*Los horarios están con la hora local.

Los Pumitas Mundial Georgia
Noticias relacionadas
Lucas Gamba podría ser refuerzo de San Martín de Tucumán.

Lucas Gamba tiene chances de convertirse en refuerzo de San Martín de Tucumán

independiente se prueba ante montevideo wanderers en la serie rio de la plata

Independiente se prueba ante Montevideo Wanderers en la Serie Río de la Plata

olimpico-regatas y san lorenzo-ferro, la doble propuesta en la liga nacional

Olímpico-Regatas y San Lorenzo-Ferro, la doble propuesta en la Liga Nacional

luciano benavides es el nuevo lider del dakar y suena con la consagracion en motos

Luciano Benavides es el nuevo líder del Dakar y sueña con la consagración en motos

Lo último

Santa Fe superó las 3.000 empresas registradas en su sistema de control ambiental

Santa Fe superó las 3.000 empresas registradas en su sistema de control ambiental

Boca vuelve a mirar a Europa en su plan para la Libertadores

Boca vuelve a mirar a Europa en su plan para la Libertadores

Está muy cerca: un exjugador de Colón avanza para sumarse a San Martín de Tucumán

"Está muy cerca": un exjugador de Colón avanza para sumarse a San Martín de Tucumán

Último Momento
Santa Fe superó las 3.000 empresas registradas en su sistema de control ambiental

Santa Fe superó las 3.000 empresas registradas en su sistema de control ambiental

Boca vuelve a mirar a Europa en su plan para la Libertadores

Boca vuelve a mirar a Europa en su plan para la Libertadores

Está muy cerca: un exjugador de Colón avanza para sumarse a San Martín de Tucumán

"Está muy cerca": un exjugador de Colón avanza para sumarse a San Martín de Tucumán

Sistema Lince en Santa Fe: dos mil nuevas cámaras e Inteligencia Artificial para reforzar la seguridad en la ciudad

Sistema Lince en Santa Fe: dos mil nuevas cámaras e Inteligencia Artificial para reforzar la seguridad en la ciudad

Intentó prender fuego a otra mujer y quedó en libertad: el MPA apelará las medidas alternativas dispuestas por el juez

Intentó prender fuego a otra mujer y quedó en libertad: el MPA apelará las medidas alternativas dispuestas por el juez

Ovación
La advertencia y el temor de Madelón con el mercado de pases que vive Unión

La advertencia y el temor de Madelón con el mercado de pases que vive Unión

Colón acordó la cesión de Nicolás Talpone a Estudiantes de Río Cuarto

Colón acordó la cesión de Nicolás Talpone a Estudiantes de Río Cuarto

Alonso llevó tranquilidad por Teuten y descartó una nueva inhibición en FIFA

Alonso llevó tranquilidad por Teuten y descartó una nueva inhibición en FIFA

Lo veo muy bien a Unión, el plantel no se desarmó y eso es positivo

"Lo veo muy bien a Unión, el plantel no se desarmó y eso es positivo"

El caso José Neris: Colón defiende su patrimonio y busca un acuerdo

El caso José Neris: Colón defiende su patrimonio y busca un acuerdo

Policiales
Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Escenario
Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Fiesta Provincial de la Chopera 2026: toda la info para disfrutar de este símbolo de la identidad santafesina

Fiesta Provincial de la Chopera 2026: toda la info para disfrutar de este símbolo de la identidad santafesina

Caras Nuevas y Kasset son los primeros finalistas del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Caras Nuevas y Kasset son los primeros finalistas del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Rey Garufa, el mejor tributo Redondo, regresa a Tribus

Rey Garufa, el mejor tributo Redondo, regresa a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus