Los Pumitas ya conocen a sus rivales para el Mundial Juvenil World Rugby anunció las zonas y sedes del Mundial Juvenil que se jugará este año en Georgia, entre el 27 de junio y 18 de julio y que contará con la participación de Los Pumitas Por Ovación 15 de enero 2026 · 12:20hs

Los Pumitas ya tienen confirmadas las fechas para el Mundial juvenil en Georgia

Se confirmaron los grupos y el calendario de partidos para Los Pumitas de cara al mundial juvenil de 2026. El certamen se llevará a cabo del 27 de junio al 18 de julio en Georgia, precisamente en las ciudades de Tbilisi y Kutaisi. El país europeo será sede por segunda vez luego de organizarlo en 2017. La fase de grupos se jugará los días 27 de junio, 2 y 7 de julio, mientras que las semifinales se desarrollarán el 13 y la gran final el 18 del mismo mes.

La gran novedad de esta edición será la ampliación de la cantidad de seleccionados participantes, ya que a partir de este año serán 16 los países que lucharán por la corona juvenil y estarán divididos en cuatro grupos de cuatro equipos cada uno. Los ganadores de cada zona avanzarán directamente a semifinales, mientras que los segundos clasificados competirán del quinto al octavo puesto. Los terceros y los cuartos disputarán las posiciones del noveno al duodécimo y del decimotercer al decimosexto, respectivamente.

A su vez, el ahora denominado World Rugby Junior World Championship, será la primera competición internacional en incluir una prueba para reducir la altura del tackle. Los grupos del Mundial Grupo A: Sudáfrica, Gales, Georgia y Uruguay. Grupo B: Nueva Zelanda, Italia, Escocia y Japón. Grupo C: Argentina, Inglaterra, Irlanda y Estados Unidos. Grupo D: Francia, Australia, España y FiJi. El fixture del seleccionado juvenil Sábado 27 de junio: Argentina vs Estados Unidos – Avchala Stadium (06:00hs)* Jueves 2 de julio: Argentina vs Irlanda – Avchala Stadium (08:30hs)* Martes 7 de julio: Argentina vs Inglaterra – Avchala Stadium (08:30hs)* *Los horarios están con la hora local.