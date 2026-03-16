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Independiente visita a Instituto con la mira puesta en seguir en la pelea del Apertura

Independiente jugará por la fecha 11 del Apertura en Córdoba. El Rojo intentará sumar de a tres para mantenerse en la zona de clasificación de la Zona A.

Ovación

Por Ovación

16 de marzo 2026 · 08:29hs
Independiente visita a Instituto con la mira puesta en seguir en la pelea del Apertura

Independiente visitará este lunes a Instituto desde las 22.15 en el estadio Monumental de Alta Córdoba, en el cierre de la fecha 11 del Liga Profesional de Fútbol.

El conjunto dirigido por Gustavo Quinteros buscará una victoria que le permita sostenerse en los puestos de clasificación de la Zona A y mantenerse en la pelea por los primeros lugares del grupo.

El encuentro contará con el arbitraje de Nicolás Ramírez, mientras que en el VAR estará José Carreras. El partido será televisado por TNT Sports Premium.

Mejorar como visitante, uno de los objetivos

Uno de los desafíos del Rojo será mejorar su rendimiento fuera de casa. En lo que va del campeonato, el equipo sumó apenas cinco de los 12 puntos que disputó como visitante.

Además, Independiente llega tras protagonizar un vibrante empate 4-4 frente a Club Atlético Unión en Avellaneda, un encuentro cambiante que dejó en evidencia algunas dificultades defensivas.

En sus últimos compromisos del torneo, el conjunto de Avellaneda registra una victoria, dos empates y una derrota, con nueve goles a favor y ocho en contra. Actualmente suma 14 puntos y se mantiene entre los protagonistas del grupo.

Rey, el único titular indiscutido

De cara al duelo en Córdoba, Quinteros analiza posibles modificaciones en la formación inicial. El arquero y capitán Rodrigo Rey aparece como el único titular fijo desde la llegada del entrenador, que mantiene una política de rotación para sostener la competencia interna dentro del plantel.

En defensa podría darse el ingreso de Santiago Arias en lugar de Leonardo Godoy, uno de los futbolistas que quedó bajo la lupa tras el último partido ante Unión.

También existe una duda en la zaga central, donde Sebastián Valdéz compite por un lugar con Juan Fedorco.

La incógnita Montiel en ataque

En la ofensiva, el cuerpo técnico sigue de cerca la situación de Santiago Montiel. El delantero recibió el alta tras el desgarro sufrido en febrero, pero aún arrastra algunas molestias físicas y su presencia no está confirmada.

Si finalmente no llega en condiciones, el puesto podría quedar para Ignacio Pussetto u otra alternativa ofensiva, acompañando al paraguayo Gabriel Ávalos, que se mantiene como referencia en el ataque.

Probables formaciones de Instituto e Independiente

Instituto: Manuel Roffo; Fernando Alarcón, Leonel Mosevich, Agustín Bravo; Giuliano Cerato, Juan Méndez o Gustavo Abregú, Gastón Lodico, Diego Sosa; Luca Rafaelli, Franco Jara y Alex Luna.

DT: Diego Flores.

Independiente: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy o Santiago Arias, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdéz o Juan Fedorco, Facundo Zabala; Lautaro Millán, Iván Marcone, Ignacio Malcorra; Santiago Montiel o Ignacio Pussetto, Gabriel Ávalos y Matías Abaldo.

DT: Gustavo Quinteros.

Hora: 22.15

Árbitro: Nicolás Ramírez

VAR: José Carreras

Estadio: Estadio Monumental de Alta Córdoba

TV: TNT Sports Premium

El Rojo afrontará una visita exigente en Córdoba con la intención de sumar tres puntos que lo mantengan en la pelea por los puestos de clasificación en el campeonato.

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