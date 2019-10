Inglaterra derrotó a los All Blacks y jugará la final de la RWC

El seleccionado de rugby de Inglaterra consiguió vencer a Nueva Zelanda por 19 a 7, en una de las semifinales del Mundial de Rugby de Japón. Todo fue merced a su gran defensa y a las impericias de su rival, que eran lógicamente máximos favoritos a quedarse con el torneo

El Rose Team redondearon una gran actuación ante los neozelandeses que estuvieron fuera de foco en el cotejo disputado en la madrugada en el estadio de Yokohama, al sur de Tokio, lo que le permitió el pase a la final, con el ganador del cruce entre Gales y Sudáfrica que será este domingo.

Se habló siempre de final anticipada, pero Inglaterra salió a buscar quedarse con su segundo mundial, tras derrotar, contra todo pronóstico, a uno de los mejores elencos de la historia del rugby, y que tenía como objetivo alcanzar el tercer campeonato consecutivo, y cuarto en total.

En la primera etapa, Inglaterra fue un claro dominador de las acciones, fue eficiente en todas las fases del juego, pero sobre todo se basó en una sólida defensa, que descolocó a Nueva Zelanda. A los dos minutos de juego, los británicos ya habían llegado al try por intermedio Manu Tuilagi, máximo anotador de tries del mundial.

Nueva Zelanda trató de recomponerse y de dominar las acciones, pero los ingleses estaban muy sólidos, y los hombres de negro cayeron en imprecisiones, por lo que no sorprendió el segundo ensayo de los conducidos por Ediie Jones.

La primera parte terminó con un penal convertido George Ford que dejó el parcial en 10-0, lo que suponía la segunda vez en un mundial en que los neozelandeses se quedaban sin anotar en los 40 minutos iniciales.

En el complemento, la cosa no cambió demasiado, llegó otro ensayo británico a partir de un error de los All Blacks, pero el árbitro anuló la jugada por un off side en un maul, altamente cuestionable. Un penal de Ford puso la cosa 13 a 0, pero a pesar del buen momento, Sevu Reece permitió algo de esperanza para los hombres de negro.

Inglaterra estaba jugando un gran partido, y lo siguió demostrando, a contrapunto de los All Blacks, que seguían cometiendo infracciones, los cuales fueron aprovechados por Ford para dejar el marcador 19 a 7. Los británicos hicieron algunas modificaciones y supieron aguantar la concentración defensiva y quedarse con un triunfo que lo pone de las puertas de otro título a nivel mundial.

Mundial2.jpg Gentileza WR

Síntesis

Inglaterra 19 - Nueva Zelanda 7

Inglaterra: Mako Vunipola, Jamie George y Kyle Sinckler; Maro Itoje y Courtney Lawes; Tom Curry, Sam Underhill y Billy Vunipola; Ben Youngs y George Ford; Jonny May, Owen Farrell (capitán), Manu Tuilagi, Anthony Watson y Elliot Daly. Entrenador: Eddie Jones.

Ingresaron: Luke Cowan-Dickie, Joe Marler, Dan Cole, George Kruis, Mark Wilson, Willi Heinz, Henry Slade, Jonathan Joseph.

Nueva Zelanda: Joe Moody, Codie Taylor y Nepo Laulala; Brodie Retallick y Samuel Whitelock; Scott Barrett, Ardie Savea y Kieran Read (capitán); Aaron Smith y Richie Mo’unga; George Bridge, Anton Lienert-Brown, Jack Goodhue, Sevu Reece y Beauden Barrett. Entrenador: Steve Hansen.

Ingresaron: Dane Coles, Ofa Tu’ungafasi, Angus Ta’avao, Patrick Tuipulotu, Sam Cane, TJ Perenara, Sonny Bill Williams, Jordie Barrett.

Primer Tiempo: 1', Gol de Farrell por Try de Tuilagi (I), y 40', Penal de Ford (I).

Resultado Parcial: Inlgaterra 10 – Nueva Zelanda 0.

Segundo Tiempo: 8, 22 y 29', Penales de Ford (I); 17', Gol de Mo'unga por Try de Savea (NZ).

Estadio: International Stadium, Yokohama.

Árbitro: Nigel Owens (Gales).