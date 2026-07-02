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Insólito: el DT de Congo se enteró de la muerte de su padre en conferencia de prensa

La información fue compartida por el jefe de prensa de la selección africana en la conferencia de prensa tras la eliminación en el Mundial.

Ovación

Por Ovación

2 de julio 2026 · 07:29hs
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Insólito: el DT de Congo se enteró de la muerte de su padre en conferencia de prensa

El entrenador de la selección de la República Democrática del Congo, Sébastien Desabre, fue protagonista de un momento tan increíble como duro para él, al enterarse del deceso de su padre en plena conferencia de prensa.

El DT francés se encontraba ante las preguntas del periodismo por última vez en el Mundial 2026, tras decretarse su eliminación en los 16avos de final ante Inglaterra, y fue informado de la noticia hacia el final de la misma.

Al recibir la información, su rostro cambió repentinamente de una leve sonrisa a una mirada atónita y apenas alcanzó a agradecer las condolencias del jefe de prensa del elenco congoleño, para luego retirarse incrédulo.

El director técnico, con larga experiencia entre clubes y selecciones del fútbol africano y de Medio Oriente, llegó a la dirección técnica de la República Democrática del Congo en 2022 y consiguió la primera clasificación mundialista del país con la nomenclatura que adoptó en 1997, tras la muerte del dictador Mobutu Sese Seko.

Su anterior participación mundialista había sido bajo el antiguo nombre de Zaire, en el Mundial de Alemania 1974, aunque con una actuación muy lejana a la actual: se retiró sin sumar puntos ni marcar goles, con 14 tantos en contra al término de tres partidos.

Cómo le fue a Congo en el Mundial

En la Copa del Mundo actual, a la que clasificó tras eliminar a Jamaica en el repechaje, los dirigidos por Sébastien Desabre pudieron superar la fase de grupos por primera vez e hicieron historia desde el primer partido: sumaron su primer punto en la primera fecha, al igualar 1-1 con Portugal.

Además, un triunfo ante Uzbekistán por 3-1 sentenció su clasificación a los 16avos de final, instancia en la que llegaron a estar en ventaja frente a Inglaterra, pero tuvieron poco para hacer contra la innegable jerarquía del delantero Harry Kane, cuyo doblete le dio el pase a los ingleses.

Congo padre Mundial
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