Instituto e Independiente, duelo de necesitados en Alta Córdoba

Instituto será local de Independiente, este viernes desde las 19, en un partido de la fecha 7 del Clausura, que se jugará en Alta Córdoba.

29 de agosto 2025 · 07:40hs
Instituto y Independiente chocan este viernes en el marco de la séptima fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 19 horas de Argentina en el Estadio Juan Domingo Perón de Córdoba. Se podrá ver por TNT Sports.

El “Rojo” llega en crisis y sin victorias, por lo que busca salir del último puesto de la Zona B ante una “Gloria” que viene de dos derrotas y suma cinco encuentros sin triunfos.

Probables formaciones de Instituto vs Independiente

Instituto: Manuel Roffo; Juan Franco, Nicolás Zalazar, Fernando Alarcón, Elías Pereyra; Jeremías Lázaro, Stefano Moreyra, Gastón Lodico; Alex Luna, Damián Puebla, Matías Fonseca. DT: Daniel Oldrá.

Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Franco Paredes, Sebastián Valdéz, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Rodrigo Fernández Cedrés, Luciano Cabral; Santiago Montiel, Gabriel Ávalos, Matías Abaldo. DT: Julio Vaccari..

