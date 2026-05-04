Pablo De Muner será el nuevo DT de Godoy Cruz

Godoy Cruz aceleró y eligió a su nuevo conductor: Pablo De Muner. Llega con el aval de la dirigencia y la urgencia de cambiar la cara de inmediato

Se terminó la espera en Godoy Cruz . La dirigencia que encabeza José Mansur movió rápido y cerró al hombre que venía siguiendo desde hace tiempo: Pablo De Muner . En una danza de nombres donde también aparecían Iván Delfino y Ariel Broggi, el elegido fue el que siempre estuvo primero en la lista.

Las charlas avanzaron sin ruido, pero con firmeza. Hubo sintonía y la negociación se resolvió rápido: ya existe un acuerdo de palabra y el entrenador viajará en las próximas horas a Mendoza para ser presentado. La idea es que no pierda tiempo: contacto directo con el plantel y presencia en el banco este mismo domingo, cuando el Tomba reciba a Racing de Córdoba.

De Muner llega tras su última experiencia en Botafogo, donde trabajó como ayudante de campo, pero su recorrido como entrenador principal es amplio. Pasó por Defensa y Justicia y San Martín de Tucumán —donde estuvo cerca del ascenso—, además de sumar experiencias en el exterior. Y hay un dato que suma: conoce el terreno mendocino, ya que inició su camino como DT en Independiente Rivadavia.

La apuesta no admite tiempos largos. En Godoy Cruz buscan sacudir la estructura con un cambio fuerte: nueva voz, nuevas ideas y la necesidad de torcer el rumbo ya mismo. No hay margen para procesos largos ni adaptación gradual.