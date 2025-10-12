El emotivo posteo de Nacho, el hijo de Miguel Ángel Russo

El delantero de Tigre realizó una conmovedora publicación con un sentido mensaje para su padre, quien falleció el pasado miércoles en su domicilio.

Ignacio Russo , hijo de Miguel Ángel Russo , realizó un emotivo posteo en redes sociales en el que le dedicó unas sentidas palabras a su padre luego de su fallecimiento, el pasado miércoles mientras se encontraba internado en su domicilio.

El delantero de 24 años, quien viene de anotar un gol en el empate 1-1 ante Newell´s y dedicó el festejo del tanto en honor a su progenitor, compartió una conmovedora publicación a través de su cuenta oficial de Instagram.

Con un carrusel de varias imágenes de ambos a lo largo de los años, Nacho escribió a corazón abierto en la descripción de posteo para enviarle un sentido mensaje a “Miguelo”. “Hola pa, sinceramente en este momento las palabras escasean por el nudo en la garganta y en la panza al escribir esto”, comenzó el texto como si estuviera hablando directamente con el ex mediocampista.

Y continuó: Se me viene infinitos recuerdos y momentos, pero en todos predomina algo igual, tu sonrisa. Gracias a la vida pude hacer lo que a vos más te gusta, que es el futbol. Porque evidentemente el futbol da vida y pucha que te dio. Pero tomaste una decisión acorde a los que sos”.

El pasado viernes, día que culminó el velorio de su padre, Ignacio Russo abrió el marcador del duelo ante la Lepra y lo celebró mostrando su tatuaje con una icónica frase del propio Miguel Ángel: “todo se cura con amor”. Tras empujar la pelota al fondo de la red, el atacante se arrojó al suelo de rodillas y rompió en llanto.

Finalmente, el emocionante posteo en redes sociales concluyó: “Espérame para hacer ronda de café y comer vigilante de batata. Te amo”.

Nacho decidió decir presente en el cruce ante Newell´s a pesar de lo ocurrido y de haber dicho presente el jueves en La Bombonera para despedir a su padre en el velatorio a puertas abiertas donde hinchas de varios equipos se acercaron a Brandsen 805 para darle el último adiós al entrenador.

La publicación de Nacho Russo