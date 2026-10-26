"Basta de odio": la Marcha del Orgullo volvió a movilizar a Santa Fe

Bajo la consigna “Frente a la crueldad: orgullo y resistencia”, organizaciones y manifestantes reclamaron políticas inclusivas, igualdad de oportunidades y respuestas frente a la discriminación y la exclusión social.

Cientos de personas celebraron la diversidad en Santa Fe y reclamaron por políticas de inclusión

La Marcha del Orgullo en Santa Fe volvió a movilizar a cientos de personas este sábado 24 de octubre, en una jornada atravesada por la celebración de la diversidad, la defensa de los derechos conquistados y el reclamo de nuevas políticas públicas de inclusión. La convocatoria comenzó a las 16.30 en la intersección de bulevar Gálvez y Vélez Sarsfield , desde donde una nutrida columna marchó hasta El Molino, Fábrica Cultural .

Una vez finalizado el recorrido, el encuentro continuó con el Festival Orgulloso , que reunió a artistas locales en una propuesta cultural con espectáculos de danza, intervenciones teatrales y recitales. Las actividades extendieron la celebración durante toda la jornada y convirtieron al espacio en un punto de encuentro para la comunidad y quienes acompañaron la movilización.

Los reclamos de la Marcha del Orgullo en Santa Fe

La movilización estuvo marcada por la exigencia de una sociedad más igualitaria y el fortalecimiento de las políticas públicas destinadas a garantizar los derechos de la comunidad LGBTIQ+.

Bajo la consigna “Frente a la crueldad: orgullo y resistencia. Basta de odio”, las organizaciones participantes pusieron el foco en una serie de demandas vinculadas con la inclusión laboral, el acceso a la salud, la educación y la lucha contra la discriminación.

Entre los principales reclamos se destacó el cumplimiento efectivo del cupo laboral trans, tanto en el ámbito municipal como en el provincial, con el objetivo de ampliar las oportunidades de empleo y garantizar el acceso al trabajo formal.

También exigieron una Educación Sexual Integral (ESI) con perspectiva de género y diversidad, junto con políticas de salud mental comunitaria que aseguren una atención libre de violencias y discriminación.

Otro de los ejes estuvo relacionado con la necesidad de generar espacios seguros y una nocturnidad inclusiva, además del rechazo a los discursos de odio. A estas demandas se sumó la consigna “¡La deuda es con nosotres! Basta de hambre en la Argentina”, que vinculó los reclamos por la diversidad con la situación social y económica.

Diez años consecutivos de movilización en las calles santafesinas

La edición de este año tuvo un significado especial para el movimiento de la diversidad en la capital provincial: marcó diez años consecutivos de la Marcha del Orgullo con su formato anual consolidado desde 2016.

Sin embargo, la historia de estas movilizaciones en Santa Fe comenzó antes. El antecedente pionero se remonta al 28 de junio de 2006, cuando la asociación civil Vox, junto con un grupo de militantes autoconvocados, organizó una convocatoria en la Plaza del Soldado que reunió a unas 300 personas.

Desde aquella primera manifestación hasta la actualidad, la marcha se consolidó como uno de los principales espacios de visibilización, reivindicación y celebración colectiva de la comunidad LGBTIQ+ en Santa Fe.