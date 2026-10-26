Torneo Promocional: un cierre estupendo y asoman los PlayIn

Alianza de Santo Tomé terminó invicto, mientras que el tricampeón Kimberley, UyP "A" y Atlético Franck pasaron directo a cuartos en el Promocional.

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Se completó la fase regular del Torneo Oficial Promocional, el segundo de la temporada 2026. Alianza de Santo Tomé terminó invicto, y detrás de los santotomesinos se encolumnaron Kimberley, Unión y Progreso A y Atlético Franck. Todos esperan rivales en cuartos de final.

Unión y Progreso A 60 (Giuliano Veneziano 8) – Kimberley 68 (Damián Cane 16)

Atlético Franck A 88 (Nicolás Pérez 17) – Atlético Franck B 47 (Francisco Bendahan 9)

Alumni (LP) 50 (Matías Chelini 12) – Colón (SF) 56 (Lucas Olivera 13)

Colón (SJ) 74 (Joaquín Ludueña 16) – Central Rincón 42 (Facundo Retamoso 10)

Alianza (ST) 71 (Gonzalo Caraffa 16) – Santa Rosa 44 (Santiago Lovato 9)

Tabla de posiciones

Alianza 22 (11-0); Kimberley, Unión y Progreso A, Atlético Franck A y Colón (SF) 19 (8-3); Unión y Progreso B 17 (6-5); Regatas (SF) 16 (5-6); Alumni y Colón (SJ) 15 (4-7); Santa Rosa 14 (3-8); Central Rincón 12 (1-10) y Atlético Franck B 11 (0-11)

Directo a cuartos de final

Alianza, Kimberley, Unión y Progreso A y Atlético Franck A

Reclasificación

5°) Colón (SF) vs. 12°) Atlético Franck B

6°) Unión y Progreso B vs. 11°) Central Rincón

7°) Regatas (SF) vs. 10°) Santa Rosa

8°) Alumni vs. 9°) Colón (SJ)