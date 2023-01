Insúa cuenta con Gattoni para enfrentar a Arsenal

El DT de San Lorenzo, Rubén Insúa, expresó que Federico Gattoni no se irá libre, con lo cual lo tiene en cuenta para el estreno contra Arsenal

El entrenador de San Lorenzo, Rubén Darío Insúa, aseguró este jueves que el defensor Federico Gattoni no se irá en condición de libre y estará disponible para el sábado contra Arsenal de Sarandí, en el debut del "Ciclón" en el torneo de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

"Gattoni es tenido en cuenta por nosotros y me dijo que no se iba a ir en condición de jugador libre. No esperaba otra cosa de él, es un gran profesional y una gran persona, así que estará entre los concentrados para el sábado", explicó Insúa en declaraciones a ESPN.