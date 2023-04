Insúa: "La gente empujó al equipo"

"El rival estaba fresco, nosotros jugamos como pudimos (San Lorenzo vino de perder como local el jueves pasado ante Fortaleza de Brasil por 2 a 0, en la Copa Sudamericana), no como queríamos", indicó Insúa.

El DT del "Ciclón" añadió que "ellos no tuvieron posibilidades de gol, nosotros fuimos y fuimos y ganamos de forma merecida, porque lo fuimos a buscar. Tuvimos disciplina colectiva para no perder espacios. No nos resignamos ni conformábamos con un empate".

La gente empujó al equipo. Era difícil ganar los duelos individuales porque ellos estaban frescos. Agustín Martegani, Adam Bareiro y Ezequiel Cerutti no van a estar contra Vélez (se recuperan de lesiones). Tenemos una semana larga para descansar y trabajar", prosiguió el "Gallego".

Por último, Insúa comentó que hay una química entre el equipo y el público. "Nos da una localía fuerte. Competir rápido y ganar es muy importante (por la caída del jueves pasado ante Fortaleza). Pudimos resolver el partido, pese a que Platense es un equipo muy peligroso de visitante".

San Lorenzo le ganó hoy como local a Platense por 1 a 0 por la decimotercera fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) de Primera División y se afirmó como escolta del líder River Plate.