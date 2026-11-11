La Liga Nacional tuvo una noche intensa: triunfos de Argentino, San Martín e Instituto

El Turco se recuperó ante Regatas en Junín, el conjunto correntino consiguió su segunda victoria consecutiva frente a Ferro e Instituto protagonizó una remontada espectacular para vencer a Olímpico en La Banda.

La Liga Nacional de Básquet tuvo una jornada con tres encuentros y finales de distinto desarrollo. Argentino de Junín volvió a festejar en el Fortín de Las Morochas, San Martín de Corrientes prolongó su recuperación en su visita a Ferro e Instituto consiguió una victoria agónica ante Olímpico, luego de revertir una desventaja de 20 puntos en el último cuarto.

Después de una primera gira de la temporada con derrotas frente a La Unión de Formosa y Oberá, Argentino de Junín se hizo fuerte en el Fortín de Las Morochas y derrotó a Regatas de Corrientes por 79-69.

El equipo dirigido por Adrián Capelli mostró respuestas desde el comienzo y consiguió cerrar el primer cuarto arriba por 22-21. En el segundo período mantuvo la intensidad, encontró mejores alternativas ofensivas y se fue al descanso largo con una ventaja de 46-43.

Regatas intentó mantenerse en partido durante el complemento, pero el Turco conservó el liderazgo. El tercer parcial terminó 61-57 y dejó abierto el desenlace.

En los últimos diez minutos apareció Cristian Cardo, quien convirtió dos triples fundamentales para sostener la diferencia y encaminar el triunfo local. Dylan Smith, con 16 puntos, fue el máximo anotador de Argentino, que consiguió una victoria necesaria para recuperar confianza en el comienzo de la competencia.

San Martín logró su segunda victoria consecutiva

San Martín de Corrientes cerró su gira por Buenos Aires con una nueva alegría. El conjunto dirigido por Vadell venció a Ferro por 82-79 y consiguió su segundo triunfo consecutivo, luego de haber obtenido las primeras victorias de su temporada.

El Verdolaga comenzó mejor, impuso condiciones desde la defensa y encontró en su funcionamiento colectivo las herramientas para tomar distancia. El equipo correntino tuvo dificultades para hacer pie durante la primera mitad y se marchó al descanso 46-30 abajo.

Sin embargo, la historia cambió después del entretiempo. San Martín elevó su intensidad defensiva, encontró mayor fluidez en ataque y comenzó a descontar. Ferro perdió parte de la solidez que había mostrado inicialmente y debió afrontar un cierre mucho más ajustado de lo esperado.

En ese contexto, el Santo correntino mostró mayor eficacia desde la línea de libres y consiguió resolver a su favor un partido muy parejo, para imponerse por 82-79.

Con este resultado, San Martín completó su recorrido por CABA con dos victorias en tres presentaciones. Ahora regresará a Corrientes para afrontar cinco compromisos consecutivos en condición de local. Su próximo rival será Quimsa, mientras que Ferro recibirá a Peñarol de Mar del Plata.

Instituto protagonizó una remontada increíble ante Olímpico

Instituto consiguió uno de los triunfos más destacados de la fecha al superar a Olímpico por 83-82 en el estadio Vicente Rosales de La Banda. La Gloria llegó a estar 20 puntos abajo durante el tercer cuarto, pero protagonizó una reacción extraordinaria en el último segmento y terminó festejando en una definición dramática.

El conjunto cordobés tuvo un buen comienzo, con Vicente Garello como principal referencia ofensiva. Sin embargo, Olímpico encontró respuestas con los ingresos desde el banco, mejoró su funcionamiento defensivo y logró cerrar el primer cuarto arriba por 18-10.

En el segundo período, el equipo santiagueño sostuvo su protagonismo y llegó a tomar el control del marcador. Los aportes de Pérez, Romegialli y Wrighten le permitieron construir una ventaja que quedó reflejada en el 42-39 con el que ambos equipos se fueron al descanso.

La mejor versión de Olímpico apareció después del entretiempo. Con una defensa intensa y buenas transiciones ofensivas, el local amplió considerablemente la diferencia y llegó a ganar por 71-54 al finalizar el tercer cuarto.

Pero Instituto no se entregó. La Gloria cambió por completo su imagen en los últimos diez minutos y comenzó una remontada que terminó por desmoronar la ventaja del Negro. La lesión de Elisias también condicionó al equipo de Leo Costa en el tramo decisivo.

El cierre fue electrizante. Instituto igualó el marcador en 79 cuando restaba un minuto y pasó al frente con una conversión de Corbalán. Wrighten respondió con un triple para dejar nuevamente arriba a Olímpico por 82-81, a 33 segundos del final.

Sin embargo, Whelan convirtió dos tiros libres y devolvió la ventaja a la visita. Olímpico tuvo la última posesión, con nueve segundos disponibles, pero Paz no pudo concretar el lanzamiento que le habría dado la victoria.

Vicente Garello, con 24 puntos, fue el máximo anotador de Instituto, mientras que Austin Wrighten lideró la ofensiva local con 23 unidades.

Así, la Gloria se llevó un triunfo de enorme valor en La Banda, después de una remontada que le permitió transformar un partido prácticamente perdido en una victoria por 83-82.