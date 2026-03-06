Intenso fin de semana tendrá la Liga Nacional Masculina

Villa Dora jugará la vuelta de cuartos de final de la Liga Nacional como local ante Ferro. Mientras que Libertad (SJN) jugará por la Permanencia ante Echagüe

Cuenta regresiva para las revanchas de los cuartos de final de la Liga Nacional Masculina que organiza la FeVA. Las series se trasladan a Rosario por duplicado, en Sonder y en Normal 3; Córdoba y la ciudad de Santa Fe. Se juega el sábado 7 de marzo, y los condicionales el domingo 8. Sonder, Citta de Villa Constitución, Ferro Carril Oeste y Normal 3, están adelante en las series que son al mejor de tres partidos. Por la ronda Permanencia, Libertad de San Jerónimo se presentará el sábado en la capital entrerriana.

Por la vuelta de los cuartos de final de la competencia masculina, este sábado 7 de marzo, a las 21, en el estadio Andrés Meynet, Villa Dora recibirá a Ferro Carril Oeste bajo los arbitrajes de Maite Carelli y Nicolás Casado. La escuadra conducida por Diego Merli viene de caer en cotejo de ida en Buenos Aires por 3 a 0 con parciales de 25-20, 25-19 y 25-17.

En caso de necesitarse un tercer partido, Villa Dora y Ferro Carril Oeste jugarán el escenario ubicado en barrio Sargento Cabral, el próximo domingo 8 de marzo a las 19. Será para ambas presentaciones el apoyo del público local más que importante, ya que el equipo tendrá un gran desafío ante un buen equipo. La localía debe ser aprovechada y el acompañamiento de su parcialidad trascendental.

En los demás cruces revancha, el sábado 7, a las 19, Sonder jugará con Paraná Rowing Club, y a las 21, en el estadio Sol Américas, Escuela Normal 3 de Rosario se medirá con Obras de San Juan. En la provincia de Córdoba, a las 21, La Calera se cruzará con el duro Citta de Villa Constitución.

La serie está a favor de Sonder que le ganó a Rowing en Paraná por 3 a 1, Citta en Villa Constitución venció a La Calera por 3 a 1, y en el Aldo Cantoni, Obras de San Juan cayó ante Escuela Normal 3 de Rosario en sets corridos.

Los cruces para evitar el descenso

Libertad de San Jerónimo Norte disputará la definición de la serie Permanencia frente a Echagüe de Paraná. Será una serie al mejor de tres partidos. El primer juego está previsto para el sábado 7 de marzo a las 21 en el estadio Luis Butta, Libertad de San Jerónimo Norte visitará a Echague de Paraná con el arbitraje de Emiliano Gasser y Gabriel Casari.

El segundo compromiso será el domingo 8 de marzo a las 19 en La Calderita de calle Moreno, mientras que en caso de necesitarse un tercer encuentro, el mismo quedó pautado para el martes 10 de marzo en cancha de Libertad a las 21 horas. Los santafesinos vienen de caer en sus dos presentaciones frente a Infernales de Salta, en condición de local, por 3 a 1. Por su parte, los entrerrianos, en la provincia de Catamarca cayeron ante Ateneo Mariano Moreno, primer por 3 a 2, y en sets corridos.

También jugarán, el sábado 7, a las 21, en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi, Estudiantes de La Plata jugará con Lafinur de la provincia de Salta, mientras que la revancha se llevará el sábado 14 de marzo, en el polideportivo del predio Pedro Presti en la capital salteña a partir de las 21.