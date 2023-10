Inter Miami confirmó una gira por China con Messi

Los dos amistosos del equipo dirigido por el argentino Gerardo Martino se disputarán en estadios con capacidad superior a las 50.000 personas.

La gira se concreta tras un acuerdo de las empresas NSN (Never Say Never) y la china Maijia Sports. NSN, compañía internacional con sede en Barcelona, fue la encargada de organizar el partido entre el Barca y Vissel Kobe, que se disputó el pasado 7 de junio en Tokio, con la asistencia de 50.000 espectadores en el Estadio Nacional.

“Estamos muy emocionados de continuar expandiendo el alcance global de nuestro Club, haciendo que nuestro equipo juegue frente a fanáticos increíbles en todo el mundo. Esta es una oportunidad especial para compartir la pasión a medida que llegamos a nuevas audiencias y nos exhibimos en nuevos lugares, y estamos ansiosos por comenzar esta aventura”, dijo el director comercial de Inter Miami, Xavier Asensi.

“Esta será una gran oportunidad para seguir construyendo nuestra campaña 2023, en la que logramos nuestro primer trofeo. Aprovecharemos esto como una oportunidad para comenzar nuestros preparativos para 2024, mientras buscamos aprovechar la temporada pasada y encontrar más éxitos en el futuro”, dijo el director deportivo y director de fútbol, Chris Henderson.

La gira de Inter Miami con Messi se producirá antes de la última doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026, en la que Argentina recibirá a Uruguay (jueves 16) y visitará a Brasil (martes 21).

La franquicia estadounidense busca sumar competencia para completar el año, luego de quedar eliminado de la fase final de la Major League Soccer, en la que le restan dos partidos para finalizar su participación en la instancia regular.