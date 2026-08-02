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Inter Miami igualó con Columbus en el regreso de Messi tras el Mundial

El rosarino Lionel Messi ingresó en el segundo tiempo pero no pudo torcer el rumbo, en el empate 2-2 entre Inter Miami y Columbus.

Ovación

Por Ovación

2 de agosto 2026 · 11:56hs
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Inter Miami igualó con Columbus en el regreso de Messi tras el Mundial

En el retorno de Lionel Messi, Inter Miami empató 2-2 Columbus Crew, como local, en un partido jugado esta noche en el Nu Stadium, por la décimoctava fecha de la MLS de Estados Unidos, cuyo comienzo se demoró las malas condiciones climáticas.

El equipo de Florida pasó a ganar con un gol del uruguayo Luis Suárez, luego empató el brasileño Casemiro -en contra- y sobre el final de la primera parte Noah Allen, marcó para el local. Y cerca del epílogo del cotejo el español Brais Mendes igualó para Columbus.

Con este resultado, Inter Miami alcanzó el segundo puesto de la Conferencia Este, por detrás de Nashville, que igualó 2-2 frente a DC United, ambos con grandes posibilidades de avanzar a los play off, en bisca del título de la MLS.

Messi, con un ingreso casi sin incidencia en Inter Miami

Messi, por su parte, comenzó el encuentro en el banco de suplentes e ingresó a los 9 minutos del segundo tiempo, tras su participación en el Mundial con la Selección argentina, que cayó en la final ante España 1-0 en New Jersey, al igual que Rodrigo De Paul, quien esta noche jugó desde el arranque.

El astro argentino fue recibido con una ovación, y a pesar del desgaste reciente, tuvo algunas apariciones en la fase ofensiva de su equipo, aunque finalmente no pudo anotar.

Además del rosarino y de De Paul, también jugaron en Inter el arquero argentino Rocco Ríos Novo, el defensor Facundo Mura y el delantero Mateo Silvetti.

Inter Miami Columbus Lionel Messi
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