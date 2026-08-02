La evidente dificultad que muestra Unión para sumar puntos de visitante

Está claro que al Tate le cuesta obtener buenos resultados en condición de visitante y los últimos encuentros así lo demuestran

Unión sumó seis puntos de los últimos 24 que disputó como visitante.

El partido que Unión jugó y ganó ante Independiente Rivadavia fue la excepción. Y es que el Tate cada vez que sale del 15 de Abril le cuesta sumar puntos.

Así las cosas, de los últimos ocho encuentros que el Rojiblanco disputó en condición de visitante, apenas ganó uno, empató tres y perdió los cuatro restantes.

En consecuencia, de los últimos 24 puntos que disputó fuera de Santa Fe, tan solo sumó seis, alcanzando una efectividad de tan solo el 25%.

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El único triunfo fue ante Independiente Rivadavia 2-1. Por su parte, los empates se dieron ante Independiente 4-4, Vélez 2-2 y el último con Platense 1-1 por el actual Torneo Clausura.

Mientras que las cuatro derrotas se produjeron contra Defensa y Justicia 2-0, Estudiantes 2-1, Belgrano 2-0 y la última ante Gimnasia de Mendoza 2-0. En los cuatro cotejos, apenas pudo marcar un gol.