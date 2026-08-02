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La evidente dificultad que muestra Unión para sumar puntos de visitante

Está claro que al Tate le cuesta obtener buenos resultados en condición de visitante y los últimos encuentros así lo demuestran

Ovación

Por Ovación

2 de agosto 2026 · 12:01hs
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Unión sumó seis puntos de los últimos 24 que disputó como visitante.

Unión sumó seis puntos de los últimos 24 que disputó como visitante.

El partido que Unión jugó y ganó ante Independiente Rivadavia fue la excepción. Y es que el Tate cada vez que sale del 15 de Abril le cuesta sumar puntos.

Unión y la dificultad para sumar como visitante

Así las cosas, de los últimos ocho encuentros que el Rojiblanco disputó en condición de visitante, apenas ganó uno, empató tres y perdió los cuatro restantes.

En consecuencia, de los últimos 24 puntos que disputó fuera de Santa Fe, tan solo sumó seis, alcanzando una efectividad de tan solo el 25%.

LEER MÁS: La preocupante racha negativa que Unión viene arrastrando en las distintas competencias

El único triunfo fue ante Independiente Rivadavia 2-1. Por su parte, los empates se dieron ante Independiente 4-4, Vélez 2-2 y el último con Platense 1-1 por el actual Torneo Clausura.

Mientras que las cuatro derrotas se produjeron contra Defensa y Justicia 2-0, Estudiantes 2-1, Belgrano 2-0 y la última ante Gimnasia de Mendoza 2-0. En los cuatro cotejos, apenas pudo marcar un gol.

Unión visitante puntos
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