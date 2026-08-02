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Unión ya piensa en Lanús: Madelón espera por dos regresos para meter mano en el equipo

Tras la caída ante Gimnasia de Mendoza, el Tatengue comenzó a preparar el duelo pendiente del jueves por la segunda fecha del Clausura. Maizon Rodríguez podría reaparecer y el cuerpo técnico aguarda la habilitación de Mauro Luna Diale.

Ovación

Por Ovación

2 de agosto 2026 · 12:10hs
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Unión ya piensa en Lanús: Madelón espera por dos regresos para meter mano en el equipo

Franco Perego

La derrota por 2-0 frente a Gimnasia de Mendoza, en el estadio Víctor Legrotaglie, ya quedó atrás para Unión, que rápidamente cambió el foco y comenzó a trabajar con la mira puesta en el compromiso del próximo jueves, desde las 19.15, cuando reciba a Lanús en el estadio 15 de Abril, en el encuentro pendiente de la segunda fecha de la Zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

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Más allá del resultado adverso en Mendoza, el entrenador Leonardo Madelón recibió una noticia alentadora: no hubo jugadores lesionados ni suspendidos, por lo que tendrá prácticamente a todo el plantel a disposición para afrontar un partido que puede ser clave para empezar a acomodarse en la tabla.

Maizon Rodríguez, la principal expectativa en Unión

Una de las novedades que podría presentar el Tatengue pasa por el posible regreso de Maizon Rodríguez, quien se perdió las dos primeras fechas del Clausura debido a una lesión muscular.

El defensor evolucionará durante la semana y, si responde favorablemente desde lo físico, tiene muchas chances de volver directamente al equipo titular. En ese caso, ocuparía el lugar del juvenil Tomás Fagioli, quien sumó sus primeros minutos en la máxima categoría y fue titular tanto ante Platense como frente a Gimnasia de Mendoza.

La recuperación de Rodríguez aparece como una prioridad para Madelón, que busca recuperar experiencia y solidez en la última línea.

También aguardan por Luna Diale en Unión

Otra de las situaciones que sigue de cerca el cuerpo técnico es la de Mauro Luna Diale. En Unión trabajan para completar toda la documentación necesaria y conseguir la habilitación del atacante, quien es considerado una pieza importante para el funcionamiento ofensivo del equipo.

Si el delantero, quien viajó a Mendoza pero no pudo jugar queda en condiciones de ser considerado, todo indica que ingresaría por Misael Aguirre, ocupando el sector izquierdo del ataque. Esa variante permitiría que Ignacio Malcorra se desempeñe con mayor libertad por detrás de Cristian Tarragona, quien continuaría como la principal referencia ofensiva.

Además, Madelón mantiene una duda en el lateral izquierdo, donde Bruno Pittón podría pelearle el puesto a Lucas Ayala. Tampoco habría que descartar por ese sector al uruguayo Juan De Dios Pintado.

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Si todas las opciones están disponibles, el probable equipo para visitar a Lanús sería: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez o Tomás Fagioli, Juan Pablo Ludueña y Lucas Ayala o Bruno Pittón o Juan De Dios Pintado; Julián Palacios, Joaquín Mosqueira, Lucas Menossi y Mauro Luna Diale o Misael Aguirre; Ignacio Malcorra y Cristian Tarragona.

Con varios días de trabajo por delante, el entrenador terminará de definir el once con el que buscará dejar atrás el traspié en Mendoza y sumar sus primeros puntos en el Torneo Clausura.

Unión Lanús Madelón
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