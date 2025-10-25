Tras la profunda conmoción social generada por el brutal ataque a Chimuelo, un perro de Sauce Viejo, la Protectora de Animales Santa Fe se presentó como querellante en la causa judicial. "El objetivo es asegurar una condena efectiva para el agresor" , sentenciaron.

Chimuelo. La Protectora de Animales se presentó como querellante en la Justicia por el brutal maltrato de un perro en Sauce Viejo

La Protectora de Animales Santa Fe formalizó su intervención como parte querellante en la causa por el brutal maltrato sufrido por el perro conocido como Chimuelo, ocurrido hace apenas una semana en Sauce Viejo.

El violento ataque, cuya evidencia fue capturada por una cámara de seguridad y se difundió masivamente en plataformas digitales y medios de prensa, generó una legítima y generalizada indignación en la sociedad.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Natalia Pallavicini (@nataliapallavicini)

Un video de una cámara de seguridad mostró la brutal agresión a un perro por parte de un hombre, que fue detenido por dos ciclistas que circulaban por las calles de Sauce Viejo. Las imágenes sensibles se difundieron el jueves 16 de octubre y cruzaron las fronteras de Santa Fe generando el repudio, inclusive, del diseñador Roberto Piazza.

LEER MÁS: Maltrato animal en Sauce Viejo: Chimuelo, el perro brutalmente agredido, se recupera y "busca una familia"

perro sauce viejo

"La necesidad de un precedente para estos casos de maltrato animal"

"Lamentablemente, la experiencia judicial demuestra que la mayoría de los actos de crueldad animal, incluso aquellos con pruebas contundentes, suelen diluirse en el proceso sin que se concrete una condena para los agresores", explicaron. Por esta razón, desde la Protectora de Animales de Santa Fe, aseguraron que llevarán el caso "hasta las últimas consecuencias".

"Nos presentamos como querellantes para que este hecho no termine siendo un simple recuerdo de crueldad. Vamos por una condena efectiva. La justicia debe actuar y demostrar que el maltrato animal no es impune", declararon desde la organización.

Chimuelo

LEER MÁS: Agresión a un perro en Sauce Viejo: el video se viralizó y una figura del espectáculo denunció el hecho

Chimuelo se recupera y busca una familia

Una semana después del violento episodio de maltrato animal ocurrido en Sauce Viejo, que generó gran conmoción y repercusión en redes sociales, la organización Rescatando Ando brindó un parte de tranquilidad: el perro agredido, apodado Chimuelo, está bien de salud y comenzó el proceso para encontrar un nuevo hogar.

Desde la Asociación detallaron el estado del animal: “Él anda bien, está muy bien. Estamos buscando tránsito o adopción para él. Nuestro objetivo en este momento es que pueda tener una familia y que esté a resguardo”.

Gracias a la colaboración de los vecinos, el grupo pudo localizar el domicilio y envió a uno de sus veterinarios de confianza. “Le dio las primeras atenciones y siguió yendo todo el fin de semana. Estaba muy dolorido y muy asustado, porque no entendía lo que había pasado”, comentó la referente.

Posteriormente, Chimuelo fue sometido a estudios más complejos, incluyendo ecografías, radiografías y análisis de sangre. Afortunadamente, se confirmó que "por suerte está bien" de salud.