Uno Santa Fe | Santa Fe | Protectora de Animales

La Protectora de Animales se presentó como querellante en la Justicia por el brutal maltrato de un perro en Sauce Viejo

Tras la profunda conmoción social generada por el brutal ataque a Chimuelo, un perro de Sauce Viejo, la Protectora de Animales Santa Fe se presentó como querellante en la causa judicial. "El objetivo es asegurar una condena efectiva para el agresor", sentenciaron.

25 de octubre 2025 · 11:41hs
Chimuelo. La Protectora de Animales se presentó como querellante en la Justicia por el brutal maltrato de un perro en Sauce Viejo

Chimuelo. La Protectora de Animales se presentó como querellante en la Justicia por el brutal maltrato de un perro en Sauce Viejo

La Protectora de Animales Santa Fe formalizó su intervención como parte querellante en la causa por el brutal maltrato sufrido por el perro conocido como Chimuelo, ocurrido hace apenas una semana en Sauce Viejo.

El violento ataque, cuya evidencia fue capturada por una cámara de seguridad y se difundió masivamente en plataformas digitales y medios de prensa, generó una legítima y generalizada indignación en la sociedad.

Un video de una cámara de seguridad mostró la brutal agresión a un perro por parte de un hombre, que fue detenido por dos ciclistas que circulaban por las calles de Sauce Viejo. Las imágenes sensibles se difundieron el jueves 16 de octubre y cruzaron las fronteras de Santa Fe generando el repudio, inclusive, del diseñador Roberto Piazza.

LEER MÁS: Maltrato animal en Sauce Viejo: Chimuelo, el perro brutalmente agredido, se recupera y "busca una familia"

perro sauce viejo

"La necesidad de un precedente para estos casos de maltrato animal"

"Lamentablemente, la experiencia judicial demuestra que la mayoría de los actos de crueldad animal, incluso aquellos con pruebas contundentes, suelen diluirse en el proceso sin que se concrete una condena para los agresores", explicaron. Por esta razón, desde la Protectora de Animales de Santa Fe, aseguraron que llevarán el caso "hasta las últimas consecuencias".

"Nos presentamos como querellantes para que este hecho no termine siendo un simple recuerdo de crueldad. Vamos por una condena efectiva. La justicia debe actuar y demostrar que el maltrato animal no es impune", declararon desde la organización.

Chimuelo

LEER MÁS: Agresión a un perro en Sauce Viejo: el video se viralizó y una figura del espectáculo denunció el hecho

Chimuelo se recupera y busca una familia

Una semana después del violento episodio de maltrato animal ocurrido en Sauce Viejo, que generó gran conmoción y repercusión en redes sociales, la organización Rescatando Ando brindó un parte de tranquilidad: el perro agredido, apodado Chimuelo, está bien de salud y comenzó el proceso para encontrar un nuevo hogar.

Desde la Asociación detallaron el estado del animal: “Él anda bien, está muy bien. Estamos buscando tránsito o adopción para él. Nuestro objetivo en este momento es que pueda tener una familia y que esté a resguardo”.

Gracias a la colaboración de los vecinos, el grupo pudo localizar el domicilio y envió a uno de sus veterinarios de confianza. “Le dio las primeras atenciones y siguió yendo todo el fin de semana. Estaba muy dolorido y muy asustado, porque no entendía lo que había pasado”, comentó la referente.

Posteriormente, Chimuelo fue sometido a estudios más complejos, incluyendo ecografías, radiografías y análisis de sangre. Afortunadamente, se confirmó que "por suerte está bien" de salud.

Protectora de Animales Chimuelo perro maltrato animal Sauce Viejo
Noticias relacionadas
expectativa de frigorificos santafesinos por la cuadruplicacion de la cuota para la exportacion de carne a estados unidos

Expectativa de frigoríficos santafesinos por la cuadruplicación de la cuota para la exportación de carne a Estados Unidos

Uruguay se convirtió en el primer país de América Latina en legalizar la eutanasia

Uruguay aprobó la ley de eutanasia tras diez años de debate: "No se obliga a nadie, se garantiza el derecho a elegir"

lluvia en santa fe: el municipio informo que cayeron 21 milimetros en la ciudad y el smn renovo el alerta naranja

Lluvia en Santa Fe: el municipio informó que cayeron 21 milímetros en la ciudad y el SMN renovó el alerta naranja

La seguridad de las elecciones. Desde el puesto de comando en el Liceo Militar se realiza un monitoreo en tiempo real de todas las operaciones.

Seguridad electoral en Santa Fe: el Ejército moviliza más de 7.000 efectivos y 700 vehículos desde este sábado

Lo último

Unión tiene día y hora para visitar a Newells por la fecha 14 del Clausura

Unión tiene día y hora para visitar a Newell's por la fecha 14 del Clausura

La Selección Argentina solo jugará un amistoso ante Angola en la gira de noviembre

La Selección Argentina solo jugará un amistoso ante Angola en la gira de noviembre

Perrone se afianza entre los primeros del Moto 3 y largará séptimo en Malasia

Perrone se afianza entre los primeros del Moto 3 y largará séptimo en Malasia

Último Momento
Unión tiene día y hora para visitar a Newells por la fecha 14 del Clausura

Unión tiene día y hora para visitar a Newell's por la fecha 14 del Clausura

La Selección Argentina solo jugará un amistoso ante Angola en la gira de noviembre

La Selección Argentina solo jugará un amistoso ante Angola en la gira de noviembre

Perrone se afianza entre los primeros del Moto 3 y largará séptimo en Malasia

Perrone se afianza entre los primeros del Moto 3 y largará séptimo en Malasia

Héroes bajo la tormenta: dos policías asistieron el parto de una mujer en barrio Santa Rosa de Lima en pleno temporal

Héroes bajo la tormenta: dos policías asistieron el parto de una mujer en barrio Santa Rosa de Lima en pleno temporal

Poca actividad en las competencias de la Liga Santafesina

Poca actividad en las competencias de la Liga Santafesina

Ovación
Unión tiene día y hora para visitar a Newells por la fecha 14 del Clausura

Unión tiene día y hora para visitar a Newell's por la fecha 14 del Clausura

La Selección Argentina solo jugará un amistoso ante Angola en la gira de noviembre

La Selección Argentina solo jugará un amistoso ante Angola en la gira de noviembre

Unión aplastó a Platense en el Malvicino y toma envión en la Liga Nacional

Unión aplastó a Platense en el Malvicino y toma envión en la Liga Nacional

República del Oeste quedó cerca de jugar la final del Oficial U21

República del Oeste quedó cerca de jugar la final del Oficial U21

La Copa Argentina, una pesadilla para los grandes en los últimos años

La Copa Argentina, una pesadilla para los grandes en los últimos años

Policiales
La PDI de Santa Fe participó de la Primera Conferencia Federal de Ciencias Forenses de la República Argentina

La PDI de Santa Fe participó de la Primera Conferencia Federal de Ciencias Forenses de la República Argentina

Gendarmería secuestró más de 160 tortugas y pájaros en un control 

Gendarmería secuestró más de 160 tortugas y pájaros en un control 

Investigan cómo un nene de cuatro años fue herido de bala en su casa de Guadalupe Oeste

Investigan cómo un nene de cuatro años fue herido de bala en su casa de Guadalupe Oeste

Escenario
Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con Una mágica Navidad

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con "Una mágica Navidad"

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras