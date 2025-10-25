Se vienen las vacaciones y el plantel de Colón espera que la dirigencia regularice la deuda

El plantel de Colón tendrá a partir del lunes la última semana de trabajo antes de las vacaciones esperando que la dirigencia se ponga al día con los sueldos

La calma que intentó mostrar la dirigencia de Colón durante los momentos más difíciles del torneo quedó en el pasado. Ya sin competencia oficial, la deuda con el plantel salió a la luz y se convirtió en un tema imposible de esquivar. El club atraviesa una situación financiera que preocupa y los jugadores esperan señales para cobrar los sueldos atrasados.

• LEER MÁS: En Colón por ahora la unidad no es lo único que cuenta para las elecciones

Cuando el equipo peleaba por mantenerse en la Primera Nacional, desde la comisión directiva se buscó transmitir un mensaje de estabilidad. Incluso se convocó a los distintos sectores políticos para pedir apoyo en medio de la crisis deportiva. Sin embargo, el tiempo terminó revelando que los futbolistas arrastran varios meses sin cobrar y lo último que se abonó fue un parte de julio.

• LEER MÁS: Colón termina la semana sin inhibición, pero en alerta permanente

El cierre de la temporada dejó al descubierto la fragilidad económica de Colón. Con menos ingresos y los mismos compromisos, las cuentas del club quedaron en rojo. La tesorería enfrenta semanas decisivas para intentar encontrar fondos y evitar que la situación escale. ¿Pueden llegar cartas documento? No suele darse, pero cuando se llega a tres meses de atraso no habría que descartarlo. Todo esto hizo que las negociaciones para rescindir contratos de frenen. Por un lado, nadie quiere ceder dinero sabiendo que quedan todavía dos meses más por delanter y, por otro, porque antes hay que arreglar lo que falta.

Colón salida Lo último que se le pagó al plantel de Colón fue una parte de julio.

El plantel de Colón espera irse al día a las vacaciones

Uno de los factores que golpeó con fuerza las arcas sabaleras fue el incumplimiento de Platense en el pago de las cuotas por el pase de Leonel Picco. Ese revés financiero desacomodó cualquier planificación y dejó a la dirigencia sin margen de maniobra para cumplir con los compromisos más urgentes.

• LEER MÁS: Medrán: "La categoría le mostró los dientes a Colón"

En este escenario, también persisten otros conflictos abiertos, como el caso del paraguayo Alberto Espínola, que sigue sin resolverse y suma presión a un panorama ya complejo. El plantel, que el lunes encarará la última semana antes de las vacaciones, está con más incertidumbre que certezas. soluciones rápidas, los próximos días en el Sabalero promete más tensos que la decepcionante campaña en la Primera Nacional.