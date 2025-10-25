Uno Santa Fe | Ovación | Liga Santafesina

Poca actividad en las competencias de la Liga Santafesina

Por las lluvias fueron suspendidos varios cotejos del Clausura de Primera A y B de Liga Santafesina, y en los dos estamentos del fútbol femenino

25 de octubre 2025 · 11:42hs
Sanjustino recibirá a Sportivo Guadalupe por el Clausura Chijí Serenotti.

Este sábado se debía disputar la novena fecha del Torneo Clausura Norberto Serenotti de Primera A de Liga Santafesina y la séptima jornada en el ascenso Griselda Weimer. Por las lluvias, fueron suspendidos varios encuentros en el campeonato principal, muchos del ascenso y todos los encuentros del femenino.

En cuanto al Clausura Chijí Serenotti habrá solamente tres encuentros. Por la Zona 1, en el Mercedes Alesso de Bieler, el puntero Colón de San Justo será anfitrión de Pucará con el arbitraje de Ariel Correa. Por su parte, en la Zona 2, en barrio Mataderos, el líder Sportivo Guadalupe visitará a Sanjustino con el referato de Maximiliano Manduca, mientras que en el Ricardo Albino Yossen de Cayastá, Ciclón Norte jugará con Náutico El Quillá con el seguimiento de Carlos Céspedes.

-Primera A Masculino:

Suspendidos

Gimnasia y Esgrima-Academia AC

Deportivo Nobleza-Unión

Juventud Unida vs. Universidad

Ciclón Racing vs. Newell´s

Vecinal vs. La Salle

La Perla vs. Colón

Cosmos vs. Nacional

Se juegan a las 16 normalmente

Colón de San Justo vs. Pucará

Árbitro: Ariel Correa

Sanjustino vs. Sportivo Guadalupe

Árbitro: Maximiliano Manduca

Ciclón Norte – Náutico El Quillá

Árbitro: Carlos Céspedes

-Primera B Masculino

Suspendidos:

Zona Campeonato

San Cristóbal vs. Belgrano de Coronda

Floresta vs. Deportivo Santa Rosa

El Cadi vs. Nuevo Horizonte

Defensores de Alto Verde-Banco

Las Flores-Santa Fe

Zona Repechaje

Atenas-Los Canarios

Don Salvador-El Pozo

Deportivo Agua vs. Loyola

Peñaloza vs. Piratitas

Atlético Arroyo Leyes vs. Los Juveniles

Fútbol femenino de Liga Santafesina, suspendido

Comunicado oficial por la suspensión del fútbol femenino: Se informa que queda suspendida la jornada de Fútbol Femenino correspondiente a Primeras A y B (fechas 4 y 5 respectivamente).

La reprogramación de los encuentros se realizará el día lunes, junto a la Secretaría de Fútbol Femenino.

Agradecemos la comprensión y colaboración de todos los clubes.

Liga Santafesina Clausura Griselda Weimer
