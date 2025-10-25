Este sábado se debía disputar la novena fecha del Torneo Clausura Norberto Serenotti de Primera A de Liga Santafesina y la séptima jornada en el ascenso Griselda Weimer. Por las lluvias, fueron suspendidos varios encuentros en el campeonato principal, muchos del ascenso y todos los encuentros del femenino.
Poca actividad en las competencias de la Liga Santafesina
Por las lluvias fueron suspendidos varios cotejos del Clausura de Primera A y B de Liga Santafesina, y en los dos estamentos del fútbol femenino
En cuanto al Clausura Chijí Serenotti habrá solamente tres encuentros. Por la Zona 1, en el Mercedes Alesso de Bieler, el puntero Colón de San Justo será anfitrión de Pucará con el arbitraje de Ariel Correa. Por su parte, en la Zona 2, en barrio Mataderos, el líder Sportivo Guadalupe visitará a Sanjustino con el referato de Maximiliano Manduca, mientras que en el Ricardo Albino Yossen de Cayastá, Ciclón Norte jugará con Náutico El Quillá con el seguimiento de Carlos Céspedes.
-Primera A Masculino:
Suspendidos
Gimnasia y Esgrima-Academia AC
Deportivo Nobleza-Unión
Juventud Unida vs. Universidad
Ciclón Racing vs. Newell´s
Vecinal vs. La Salle
La Perla vs. Colón
Cosmos vs. Nacional
Se juegan a las 16 normalmente
Colón de San Justo vs. Pucará
Árbitro: Ariel Correa
Sanjustino vs. Sportivo Guadalupe
Árbitro: Maximiliano Manduca
Ciclón Norte – Náutico El Quillá
Árbitro: Carlos Céspedes
-Primera B Masculino
Suspendidos:
Zona Campeonato
San Cristóbal vs. Belgrano de Coronda
Floresta vs. Deportivo Santa Rosa
El Cadi vs. Nuevo Horizonte
Defensores de Alto Verde-Banco
Las Flores-Santa Fe
Zona Repechaje
Atenas-Los Canarios
Don Salvador-El Pozo
Deportivo Agua vs. Loyola
Peñaloza vs. Piratitas
Atlético Arroyo Leyes vs. Los Juveniles
Fútbol femenino de Liga Santafesina, suspendido
Comunicado oficial por la suspensión del fútbol femenino: Se informa que queda suspendida la jornada de Fútbol Femenino correspondiente a Primeras A y B (fechas 4 y 5 respectivamente).
La reprogramación de los encuentros se realizará el día lunes, junto a la Secretaría de Fútbol Femenino.
Agradecemos la comprensión y colaboración de todos los clubes.