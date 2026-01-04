Inter venció al Bologna con un gol de Lautaro Martínez y recuperó la cima de la Serie A

El delantero argentino estampó su firma en el marcador para poner el 2-0 por la decimoctava fecha del campeonato italiano.

Inter de Milán goleó este domingo como local por 3-1 al Bologna en un partido correspondiente a la decimoctava fecha de la Serie A de Italia, llevado a cabo en el estadio Stadio Giuseppe Meazza , y recuperó la cima del campeonato.

El delantero argentino Lautaro Martínez estampó su firma en el marcador a los 3 minutos del segundo tiempo, mientras que Piotr Zielinski , a los 39’ de la etapa inicial, y Marcus Thuram , a los 29’ del complemento, sentenciaron el triunfo.

En tanto, para la visita anotó Santiago Castro, delantero albiceleste surgido en Vélez, a los 38 minutos de la segunda parte.

Con este resultado, los dirigidos por Antonio Conte recuperaron la cima del certamen italiano con 39 puntos y desplazaron al Milan a la segunda posición con 38 unidades y al Napoli a la tercera plaza con 37.

Ahora, visitarán al Parma (15°) el próximo miércoles desde las 16:45 por la siguiente jornada de la Liga de Italia.

La aparición goleadora de Lautaro Martínez en Inter

Poco antes del cierre del primer parcial, los atacantes del conjunto local se asociaron para abrir el marcador. Thuram habilitó de taco a Lautaro Martínez, quien controló el balón, se sacó un rival de encima y asistió a Zielinski, que definió con un gran disparo de zurda.

Si bien el encuentro se fue al descanso con solo un tanto de diferencia en el resultado, el mismo no mostró la superioridad del Inter, que no pudo ampliar la ventaja por la buena actuación del arquero Federico Ravaglia.

Sin embargo, el equipo de Martínez se destapó en el complemento. El atacante surgido en Racing conectó de cabeza un centro desde la izquierda de Hakan Calhanoglu para poner el 2-0, mientras que Marcus Thuram empujó un envío desde el sector derecho de Federico Dimarco.

Con la superioridad y la tranquilidad en el resultado, el “Toro” dejó el terreno de juego del Giuseppe Meazza reemplazado por Pio Esposito, a los 31 minutos. Por su parte, Santiago Castro descontó para Bologna a los 38’ y bajó la persiana del cotejo.