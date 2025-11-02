Intratable: Álvarez ya marcó más en Atlético de Madrid que con Manchester City

El aragentino Julián Álvarez atraviesa un momento brillante en Atlético de Madrid, donde ya marcó 37 goles y sigue consolidándose como pieza clave

El presente de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid sigue en ascenso. Con su gol de penal frente a Sevilla, en el triunfo 3-0 en el estadio Metropolitano, alcanzó los 37 tantos bajo la conducción de Diego Simeone, superando así los 36 goles que había convertido con Manchester City .

El dato más llamativo es que el argentino logró esa cifra con 1.000 minutos y 33 partidos menos que en su paso por el club inglés. En total, suma 70 encuentros y 5.006 minutos con el Atlético, además de 12 asistencias, lo que equivale a 49 participaciones directas en goles desde su llegada a Madrid.

En cambio, durante sus dos temporadas en el Manchester City (2022-2024), disputó 103 partidos y 6.005 minutos, con 36 goles y 17 asistencias, según consigna EFE En términos de eficacia, su rendimiento en el equipo de Simeone es notablemente superior.

A Álvarez todavía le queda un objetivo pendiente: alcanzar su producción goleadora en River Plate, donde convirtió 54 tantos en 122 partidos entre 2018 y 2022, además de repartir 29 asistencias. Aun así, el atacante cordobés ya se acerca a esos registros en tiempo récord.

Los 37 goles del delantero con Atlético de Madrid

29 en 2024-25

8 en la actual campaña

Anotó en tres competencias (24 en LaLiga, 8 en la Champions League y 5 en la Copa del Rey) y en 28 partidos distintos. Además, suma un triplete —frente al Rayo Vallecano— y siete dobletes.

Los equipos que más sufrieron sus goles fueron el Rayo Vallecano y el Real Madrid, con cuatro tantos cada uno. Le siguen Valencia y Valladolid (tres), y otros como Barcelona, Sevilla, Betis o Leverkusen, con dos.

En 17 encuentros, Julián Álvarez abrió el marcador, y en 10 de ellos fue el único goleador del Atlético. Su aporte fue determinante en nueve victorias y tres empates importantes, incluidos el 1-1 con el Real Madrid y el 4-4 frente al Barcelona.

Titular en 60 de los 70 partidos que disputó con el conjunto colchonero, el ex River se transformó en un jugador indispensable dentro del sistema de Diego Simeone.

Al igual que en su primera temporada, Álvarez vuelve a ser el máximo goleador del equipo. Cerró el curso anterior con 29 goles, cinco más que Alexander Sørloth, y en la actual temporada ya suma ocho, superando a Antoine Griezmann y Giuliano Simeone, que llevan tres cada uno.

Por detrás aparecen Sørloth, Thiago Almada, Marcos Llorente y Robin Le Normand con dos goles, mientras que Pablo Barrios, Conor Gallagher, Giacomo Raspadori, Álex Baena y Nico González completan la lista con uno.