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Iván Delfino no seguirá en Estudiantes de Río Cuarto y sigue la sangría en el Apertura

Estudiantes de Río Cuarto informó que Iván Delfino dejó de ser su técnico, tras caer ante Belgrano por la fecha 10 del Apertura. Los equipos que cambiaron DT

13 de marzo 2026 · 16:29hs
Iván Delfino no seguirá en Estudiantes de Río Cuarto y sigue la sangría en el Apertura

Estudiantes de Río Cuarto informó que Iván Delfino dejó de ser su director técnico, luego de la derrota de este jueves por 1-0 ante Belgrano por la décima fecha del Torneo Apertura.

“Se ha decidido poner fin a la etapa de Iván Delfino como director técnico del plantel profesional”, comenzó el comunicado del equipo cordobés, que tuvo un muy flojo arranque en este Torneo Apertura, donde solo sumó tres puntos en nueve partidos.

De todas maneras, destacaron que “las palabras de agradecimiento resultan insuficientes. Iván no solo fue el conductor táctico de nuestro equipo junto a su cuerpo técnico; fue el arquitecto de un sueño que nuestra ciudad esperó durante décadas”.

Además, subrayaron que “su profesionalismo y su entrega absoluta dejan para siempre una huella imborrable en Estudiantes”. De esta manera, Estudiantes de Río Cuarto se convirtió en el sexto equipo que perdió a su director técnico desde que inició el Torneo Apertura.

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El primero de ellos fue Instituto, luego de la prematura salida de Daniel Oldrá cuando iban sólo dos fechas. Luego fue el turno de Eduardo Domínguez, de Estudiantes de La Plata, que aceptó una oferta irrechazable por parte del Atlético Mineiro, de Brasil. La última ola de renuncias se dio a finales de febrero, con una intensa seguidilla.

Primero fue el turno de la dupla integrada por Favio Orsi y Sergio Gómez, que tuvieron un flojísimo arranque de temporada en Newell's; luego se dio la renuncia de Marcelo Gallardo en River y, por último, fue el turno de Hugo Colace, de Atlético Tucumán.

Todos los técnicos que dejaron su cargo en el Apertura

Daniel Oldrá - Instituto de Córdoba

Eduardo Domínguez - Estudiantes de La Plata

Favio Orsi y Sergio Gómez - Newell´s

Marcelo Gallardo - River

Hugo Colace - Atlético Tucumán

Iván Delfino - Estudiantes de Río Cuarto

Estudiantes de Río Cuarto Iván Delfino Belgrano
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